  • 19°C
香港時間 : 20231218日 (週一) 12:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

猝死風險｜青衣男子長康邨單位床上疑猝死　家人發現報警惜為時已晚

都市病 10:39 2023/12/18

分享：

分享：

熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

青衣長康邨一名53歲男子，昨日下午（17日）被發現在寓所暈倒，昏迷不醒。救護員到場證實事主當場死亡，據悉事主有患病紀錄，死因待驗屍後決定。

最新影片：

TOPick診症室
TOPick診症室丨港男飽受牛皮癬之苦　醫生解構難醫原因及新式療法

事主當場死亡毋須送院

警方昨日下午1時11分接獲事主妹夫報案指，其居於長康邨康豐樓的姐夫懷疑在屋內暈倒，救護員到場發現事主倒臥床上，經檢查當場證實死亡，毋須送院。

據悉，事主本身有有患病記錄，警方將案件列作「屍體發現」處理，稍後會安排驗屍確定死因。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

點擊圖片放大
+10
+9

本港心臟科專科醫生高耀鈞曾接受訪問指，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高，當中包括以下猝死高危因素：

  • 冠心病
  • 患高血壓、高血脂、高血糖
  • 吸煙
  • 患心肌病
  • 心律不正
  • 家族有心臟病史

冬日3大猝死高危時機

台灣重症醫學專科醫生黃軒曾在Facebook發文，指當房間內的溫度下降，身體也因為寒流而急速變化中，緩慢地令人猝死；而在人未猝死前，這些生理變化已在改變，無聲無息地靠近死亡。

他解釋，如果室溫一直處於寒冷，身體刺激交感神經系統興奮性增高，體內兒苯酚胺分泌增多，會使人的身體血管收縮、血壓升高、心率加快，心臟工作負荷增大，耗氧量增多，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死。

冬天時如果在房間內，溫度沒維持在18至20°C左右，或兩間房的溫差大於5°C，就要小心以下3大情况，「都是猝死的好時機」：

點擊圖片放大
+2

因此，黃醫生提醒大家，除了替自己保暖外，也得替房間「保暖」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 長康邨 高血脂 心肌梗塞 冠心病 高血壓 青衣 心臟病

最高瀏覽

兒子偷錢︱兒子偷家中15.5公斤金條 變賣618萬豪買林寶堅尼阿媽氣憤報警
兒子偷錢︱兒子偷家中15.5公斤金條 變賣618萬豪買林寶堅尼阿媽氣憤報警
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
許紹雄嫁女丨Benz雄升呢做外父　歐陽震華宣萱大頭蝦忘記拎利市
許紹雄嫁女丨Benz雄升呢做外父　歐陽震華宣萱大頭蝦忘記拎利市
兩性關係｜同居5年意外懷孕流產後分手 前男友提告追禮金判決出爐惹熱議
兩性關係｜同居5年意外懷孕流產後分手 前男友提告追禮金判決出爐惹熱議
吳千語與富三代施伯雄結婚照流出　戴三對龍鳳鈪出嫁
吳千語與富三代施伯雄結婚照流出　戴三對龍鳳鈪出嫁