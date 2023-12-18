猝死風險｜青衣男子長康邨單位床上疑猝死　家人發現報警惜為時已晚

青衣長康邨一名53歲男子，昨日下午（17日）被發現在寓所暈倒，昏迷不醒。救護員到場證實事主當場死亡，據悉事主有患病紀錄，死因待驗屍後決定。

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事主當場死亡毋須送院

警方昨日下午1時11分接獲事主妹夫報案指，其居於長康邨康豐樓的姐夫懷疑在屋內暈倒，救護員到場發現事主倒臥床上，經檢查當場證實死亡，毋須送院。

據悉，事主本身有有患病記錄，警方將案件列作「屍體發現」處理，稍後會安排驗屍確定死因。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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本港心臟科專科醫生高耀鈞曾接受訪問指，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高，當中包括以下猝死高危因素：

冠心病

患高血壓、高血脂、高血糖

吸煙

患心肌病

心律不正

家族有心臟病史

冬日3大猝死高危時機

台灣重症醫學專科醫生黃軒曾在Facebook發文，指當房間內的溫度下降，身體也因為寒流而急速變化中，緩慢地令人猝死；而在人未猝死前，這些生理變化已在改變，無聲無息地靠近死亡。

他解釋，如果室溫一直處於寒冷，身體刺激交感神經系統興奮性增高，體內兒苯酚胺分泌增多，會使人的身體血管收縮、血壓升高、心率加快，心臟工作負荷增大，耗氧量增多，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死。

冬天時如果在房間內，溫度沒維持在18至20°C左右，或兩間房的溫差大於5°C，就要小心以下3大情况，「都是猝死的好時機」：

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因此，黃醫生提醒大家，除了替自己保暖外，也得替房間「保暖」。

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