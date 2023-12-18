家用問題丨每月$1.3萬元生活費老爺奶奶喊不夠用 新抱不滿：當我們印鈔機

「老爺一年多花光逾80萬元退休金，但現在每月仍有萬元退休補貼，以及兩名兒子2,500元家用，仍大喊錢不夠用。」馬來西亞一名新抱網上發文，大呻被老爺奶奶經濟綁架的經歷，引起網上熱議。

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綜合外地媒體報道，一名馬來西亞的女子在Facebook上匿名淚訴自己一家被無良老爺奶奶情緒、經濟勒索。她表示，老爺早在2017年退休，獲得逾50萬馬來西亞令吉（約83萬港元）的一次性退休金。然而他在短短1年多，就全數花光，本身卻沒有任何積蓄。一次性退休金被用掉，幸好老爺每月仍可領取6,000馬來西亞令吉（約1萬港元）的退休金，加上家中兩名兒子負責他們每月的房子、汽車、水費、瀘水器等日常開支，再另加1,500馬來西吉令吉（約2,500元）的家用，因此新抱認為每月1.3萬港元足夠兩老使用。

誰知惡夢才剛剛開始，老爺奶奶在沒有多餘或需要負擔開銷的情況下，仍然不斷抱怨錢不夠用。「一週前老公才給了家用，奶奶過後卻不斷追討家用，每次開口都要求100或200馬來西亞令吉（約150至300港元），一個月就問了好幾次。」不僅如此，若老爺奶奶想修車、修理家裡任何損壊的東西，就會向孩子要錢，「還要立刻過數給他們」。

她直言，丈夫是個好兒子，只要有能力都會滿足父母要求，最近一次，老爺的車壞予，要求兒子給300令吉（約450港元），但丈夫坦言沒那麼多錢，他們自己一家也是省著用，但奶奶不達目的不罷休，就連兒子在開會也不斷電話騷擾。

每當沒錢給時，丈夫就會向她借錢，甚至連孩子的積蓄也想借用，幸好被妻子阻止，亦因如此，丈夫往往只能向朋友借錢「盡孝」。面對老爺奶奶長期無理壓榨及苛索，令她們一家根本存不到錢。「好像當我們會印鈔票。我們有三個9歲、3歲和2歲的孩子。而且吉隆坡的生活成本非常具有挑戰性。」目前扣除所有開支，他們一家五口生活費只有4,000令吉（約6700港元），迫使她重回職場工作，幫補家計。

我們真的沒有積蓄，我很傷心、失望。雖然很想罵他們，但我擔心這可能會鬧出家變。我不明白為何老爺奶奶不能理解我們的處境。

帖文一出引起網上熱議，網民齊聲討伐老爺奶奶「吸血鬼」，有人認為「在家吃，日用品是兒子開銷的！只給75O老頭自用不赌是的用的，除非拿去賭多多都不夠？」、「老人家應該是山上的VIP」、「孝敬父母要有智慧，不是不断的满足就是孝道！」，更有人建議「再不自救將來苦的還是自己，只能盡快展開快刀斬亂麻行動了，祝你們好運....」、「可以登報脱離關係了」。

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責任編輯︰王明芳