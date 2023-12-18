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馬國明湯洛雯結婚丨四大長老集合　細數TVB第一孝順仔馬國明6大寵媽行為

家事百科 10:59 2023/12/18

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

藝人馬國明與湯洛雯日前在泰國蘇梅島舉行婚禮，一眾親朋好友飛抵當地，而一向十分低調的馬國明父母都罕有曝光，其中一張「四大長老」合照，見到馬明與媽媽似餅印一樣，而馬明出名非常孝順，更有「TVB第一孝順仔」稱號，馬明6大寵媽行為令人讚賞。

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1.出糧戶口跟阿媽聯名

馬國明是TVB當紅小生，收入相當高，不過婚前出糧戶口是跟阿媽聯名，收入全歸媽咪管理，婚後他就表示會跟湯洛雯再開一個聯名戶口，他指媽咪跟太太財政公平分配就OK!為了讓父母住得舒適，馬國明於2016年豪擲2千萬購入太古城複式單位，再花過百萬裝修，為了供樓馬不停蹄，頻頻工作。但放假時亦會陪母親逛街，認真孝順。

2.婚後要住近父母

馬國明曾揚言婚後要與家人共住，所以找女友首要條件不是要靚女，是要跟家人處融洽，如果要嫁馬明必須要婆媳關係良好及要乖乖女不煙不酒，「如果結婚唔可以同父母一齊生活，咁就係女仔有問題，有問題就唔會結婚啦！我本身又唔煙唔酒，所以我接受不到女友食煙及劈酒，因為我唔鍾意煙味酒味。」不過湯洛雯去年購入4,581萬元的馬鞍山雲海別墅中的Lily Avenue逾2,000呎別墅單位，有指是兩人的愛巢，而早前馬明受訪時，都表明就算不同住，婚後都要住近父母。

3.做兼職幫補學費

馬國明在溫哥華讀大學，當年媽媽陪兩女一子到當地，而馬明爸爸做「太空人」，有感當時他是家中的唯一男丁，所以包辦剷雪剪草粗重工夫，而本身是工程師的馬爸爸很希望子女都大學畢業，結果馬明選擇在UBC機械工程系讀書，眼見爸爸辛苦供養三姊弟，所以他偶爾會做兼職幫補家計，也甚少跟同學夜蒲，亦因此養成不愛蒲的性格。而平日馬明不用開工時，除了踢波和陪家人，就是去做義工！

4.拖實媽咪行街

2020年馬國明喜獲視帝，提名12次終於眾望所歸，頒獎禮完結後，馬國明就拖實媽咪行名店LV慶功，更買了一個名牌包包送給媽媽作禮物，多謝她多年來的支持及養育之恩。早年馬明曾經講過：「我喜歡翹住阿媽行街，十二、三歲時有幾年無翹，怕人家以為自己不成熟，會怕，即是才不成熟。」

5.為陪媽咪放棄初戀

馬國明當年初戀在加拿大溫哥華讀大學時發生，當時女友要去多倫多讀書，馬明有想過跟女友一同前往，但兩個姐姐已在另一個埠讀書，馬明想起只得媽媽一個女人孤伶伶在家，怕她寂寞，所以最後決定留在溫哥華讀書，和女友相隔兩地，結果初戀維持約一年便結束。

6. 後悔曾鬧媽媽

馬明曾說過年少時回家不是吃就是睡，當成酒店看待，不是吃就是睡，直到移民加拿大，全家只得他一個男丁，責任感才慢慢培養而來，他憶起媽媽不小心將他一件名貴TEE混在其他衣服中一起洗，結果使其染了色，當時馬明好惡地罵媽媽之後更不理睬她，後來馬明見到媽媽跪在浴缸旁用心地嘗試洗淨那件染了色的tee，這畫面令他後悔也不禁落淚。畢竟衣服只值千多元，但媽媽卻不是用錢可以買到的！

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責任編輯：陳麗薇

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