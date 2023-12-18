馬仔辭職丨馬浚偉辭任香港電台創作總監　馬仔暫別娛圈預告明年初開展新工作

▲ 馬浚偉辭任香港電台創作總監

藝人馬浚偉（馬仔）擁有多重身份，前年他擔任香港電台創作總監，日前他於社交平台宣佈離職，馬浚偉上載於港台門外自拍照，當中他寫道：「香港電台，再見！」。

一眾網民見此發文紛紛留言表示不捨，不過馬浚偉未有於帖文透露去向。

【好學不倦】馬浚偉積極進修兼擔任公職 出道30年考慮淡出幕前：專注藝術教育

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明年初公佈新動向

馬浚偉接受媒體訪問表示上月已經辭職，明年於工作上有很大的轉變，惟要待新公司於1月初公佈。

另外馬浚偉稱不會拍劇或演舞台劇，暫時息影專注新工作。

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努力進修望攻讀博士

近年馬浚偉身兼多個公職，去年11月，馬浚偉成為康樂文化事務署劇場發展小組委員會的指派委員，今年則出任香港藝術發展局電影及媒體藝術範疇委員，任期兩年。

好學不倦的馬浚偉於事業和學業取平衡，正修讀神學碩士課程的他為返學不介意捱麵包。

另外早於2020年，馬浚偉完成北大EMBA（高級管理人員工商管理碩士）課程，今年7月他現身北京出席畢業禮，他撰文形容：「真的感覺又開心又溫馨！」，馬浚偉稱希望將來可攻讀博士學位。

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