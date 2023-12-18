提高警覺丨將軍澳疑遇扒手伸手入袋欲偷銀包　港媽1招應對女子偕同黨事敗速逃

▲ 有港媽於將軍澳疑遇扒手伸手入袋偷銀包。

任何時候都應小心保管好財物。近日有港媽在網上發文，指日前在將軍澳新都城中心一間店鋪購物時，遭一名女子伸手入袋中想偷取銀包，港媽即時喝止，女子事敗後與同黨急急腳逃走。

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該名港媽上周六（16日）於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指當日在新都城中心一間玩具精品店為小朋友選購聖誕禮物時，有一名身穿粉紅色上衣、頭戴黑色漁夫帽的女子，突然伸手入她的袋中，疑似想偷銀包。

港媽隨即出聲喝止，女子立即縮手，並用手持的物品作掩護調頭向後走，但由於後面並非出口，女子其後回頭，與身穿白色上衣的疑似同黨走向店門方向，「左穿右插衝咗出鋪頭」。

▲ （Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

港媽表示，事發後第一時間檢查有否被偷走財物，「之後想再追出去都已經趕唔切」。她亦將事件告知職員，對方表示店內有安裝閉路電視，有機會攝錄到事發經過。

港媽形容扒手黨「好猖狂」，又希望以這次經歷提醒街坊小心，

我未捉過賊，但我諗佢哋唔止一次犯案，所以咁純熟同快，我做到嘅只有叫大家提高警覺。

帖文引起網民熱議，不少人留言呼籲外出時要保管好財物，「年近歲晚，多左扒手」、「任何時候都要小心扒手呀」、「樓主應該要報警」、「即使即場捉唔到佢哋但都應該即刻報警，可以睇返CCTV」、「如果在商場，只要追住賊叫有賊，相信佢插翼難飛」。

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責任編輯：王明芳