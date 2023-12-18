兒童健康丨美國1歲男嬰與媽媽同睡　遭長髮纏頸急送院【附6大嬰幼兒睡覺注意事項】

▲ 美國一名1歲男嬰與媽媽同睡一床，遭長髮纏頸急送院險致命。（示意圖）

照顧嬰幼兒要格外小心。日前，美國一名1歲男嬰險遭勒斃，原因是他與媽媽同睡一床時，遭媽媽的頭髮纏住頸部。當家人發現時，急忙把男嬰送院，所幸男嬰最終存活下來。有本港急症室專科醫生曾受訪稱，嬰兒不宜與父母同睡一床，並有機會因此窒礙呼吸。

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據《K8 NEWS》本月15日報道，美國阿肯色州瓊斯伯勒（KAIT）上周發一宗事故。事件報告指出，當地一名1歲男嬰與母親同睡一床，竟意外遭媽媽的頭髮纏住脖子。當這名媽媽醒來時發現自己的頭髮被拉扯住，而自己的兒子正在尖叫。

此時，一名家庭成員隨即用剪刀，剪斷纏在嬰兒脖子上的頭髮。嬰兒隨即被送往當地醫院，及後被轉移至位於孟菲斯（Memphis）的Le Bonheur兒童醫院。所幸經救治後，嬰兒最終成功存活下來。

而據《太陽報》報道，此類型事故並非首次發生，2019年，35歲媽媽Emma Lewis Chipili亦曾分享過一個可怕經歷，指自己一覺醒來，發現她的長髮緊緊地纏住了，當時年僅16個月大兒子的喉嚨，最終由其丈夫除去她的頭髮，才得以救出孩子。

趴睡致呼吸不順暢

本港急症室專科醫生馮顯達，曾接受TOPick訪問時表示，嬰兒不宜與父母睡在同一張床，有機會被床掩住口鼻，因而影響呼吸。同時嬰兒亦不宜單獨於沒有設欄的床上睡覺，以免增加墮地受傷風險。

他指出，部分嬰幼兒猝死機會較一般人高，4類較高危者包括早產嬰兒及輕磅嬰兒、患傷風感冒嬰幼兒、愛趴睡易致呼吸不順暢小朋友，以及與父母睡在同一張床的孩子。

嬰幼兒睡覺注意事項

而兒科專科醫生張傑早前亦曾受訪指出，初生嬰兒不應該趴睡，因為這睡姿與偶爾出現的「初生嬰兒猝死症」有密切關係。由於嬰幼兒臉部向下，不能正常呼吸，最終可以引致窒息。張醫生亦提供以下6項嬰幼兒睡覺的注意事項：

1. 入睡前仰睡為最基本和正確的姿勢

2. 避免使用太軟的床褥

3. 避免床邊擺放不必要的公仔

4. 避免使用太厚的毛氈

5. 注意撞欄中間空隙的闊度

6. 注意床褥和床欄之間是否留有太大的空間

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責任編輯：王明芳