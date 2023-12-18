離奇失蹤丨英國少年遭母親綁架6年後終尋回　法國深山徒步4天被好心司機救回

▲ 英國一名17歲少年巴帝在6年前被親生母親帶走後一直下落不明，直至上週在法國雨中獨行時被送貨車司機尋獲。(網上圖片)

英國一名17歲少年巴帝（Alex Batty），在6年前被親生母親帶走後一直下落不明，直至上周在法國庇里牛斯山區道路雨中獨行時，被駛過的貨車司機發現，據悉當時他已徒步行了4天。少年形容他的母親「有點瘋狂」，當地警方現已與少年身處英國的祖母聯繫。

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據英國媒體BBC報道，巴帝2017年與沒有監護權的母親梅蘭妮（Melanie Batty）、以及外祖父大衛去西班牙度假後就此失蹤，直到本月13日上午，在法國土魯斯（Toulouse）的庇里牛斯山區道路，被送貨司機阿西迪尼（Fabien Accidini）發現他在雨中獨行。

阿西迪尼表示，該名少年一上車就說自己是「遭到母親綁架」，「他解釋自己已走了4天，從山裡一處出發，但沒有說確切地點」，「我在網路上搜尋他的名字，發現的確有人正在找他」，少年隨後並透過Facebook與外祖母兼法定監護人卡魯阿納（Susan Caruana）聯繫，並發送訊息說：

奶奶你好，我是艾歷克斯。我在法國土魯斯。我真心希望你能收到這封訊息。我愛你，我想回家。

▲ 少年祖母早年接受傳媒訪問時認為巴帝被母親和外祖父帶去摩洛哥一處靈修社區生活，他們當時正尋求另一種生活方式，不希望巴帝去學校上課。(網上圖片)

警方消息人士指，少年稱已在法國待了兩年，並一直住在庇里牛斯山偏遠地區，該處以靈修或另類生活方式而聞名。而少年獲救後，目前仍不願透露母親的確切下落。

至於少年的外祖母在2018年曾接受BBC訪問表示，認為巴帝被母親和外祖父帶去摩洛哥一處靈修社區生活，他們當時正尋求另一種生活方式，不希望巴帝去學校上課。

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責任編輯︰王明芳