離奇失蹤丨英國少年遭母親綁架6年後終尋回 法國深山徒步4天被好心司機救回
英國一名17歲少年巴帝（Alex Batty），在6年前被親生母親帶走後一直下落不明，直至上周在法國庇里牛斯山區道路雨中獨行時，被駛過的貨車司機發現，據悉當時他已徒步行了4天。少年形容他的母親「有點瘋狂」，當地警方現已與少年身處英國的祖母聯繫。
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據英國媒體BBC報道，巴帝2017年與沒有監護權的母親梅蘭妮（Melanie Batty）、以及外祖父大衛去西班牙度假後就此失蹤，直到本月13日上午，在法國土魯斯（Toulouse）的庇里牛斯山區道路，被送貨司機阿西迪尼（Fabien Accidini）發現他在雨中獨行。
阿西迪尼表示，該名少年一上車就說自己是「遭到母親綁架」，「他解釋自己已走了4天，從山裡一處出發，但沒有說確切地點」，「我在網路上搜尋他的名字，發現的確有人正在找他」，少年隨後並透過Facebook與外祖母兼法定監護人卡魯阿納（Susan Caruana）聯繫，並發送訊息說：
奶奶你好，我是艾歷克斯。我在法國土魯斯。我真心希望你能收到這封訊息。我愛你，我想回家。
警方消息人士指，少年稱已在法國待了兩年，並一直住在庇里牛斯山偏遠地區，該處以靈修或另類生活方式而聞名。而少年獲救後，目前仍不願透露母親的確切下落。
至於少年的外祖母在2018年曾接受BBC訪問表示，認為巴帝被母親和外祖父帶去摩洛哥一處靈修社區生活，他們當時正尋求另一種生活方式，不希望巴帝去學校上課。
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責任編輯︰王明芳