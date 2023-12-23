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猝死風險｜37歲男因腹瀉求醫　院內突四肢抽搐險猝死　因醫生多問一句獲救

醫生診症室 12:00 2023/12/23

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37歲男因腹瀉求醫，院內突四肢抽搐險猝死，因醫生多問一句獲救。

肚痛腹瀉恐猝死？廣東東莞一名37歲男子因為整天「拉肚子」，近日前往醫院求醫。以為小病小痛的他，卻被醫生發現心律不正，醫生於是向他多問一句：「不如留院進行心電圖檢查？」。當時事主沒想到會因為答應醫生留院，最終令其後一度險死的他成功逃出鬼門關。

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TOPick診症室︱每20名孕婦有1人患妊娠毒血嚴重可致母嬰缺氧雙亡　醫生揭9類人高危

醫生：如院外發病　恐難獲救

綜合內媒報道，事主早前因為腹瀉一整天，於是前往醫院求醫，希望醫生處方一些止瀉藥紓緩病情。當時事主臉色正常，沒其他異狀，不過醫生發現他有心律不整，於是詢問他是否留院抽時間進行心電圖檢查。

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事主答應後，卻在醫院進行檢查期間，突然出現心悸、胸悶等症狀，其後更失去意識、四肢抽搐，出現猝死風險。幸好事主當時身在醫院，他最終被成功搶救過來。

醫生事後亦證實，事主患有「心源性腦缺血綜合症」，此病是指嚴重心律不正引致的暈厥。醫生坦言，幸好事主病發時身在急症室內，若他當時未有留院檢查，導致在院外發病，存活的希望則非常渺茫。

大部分猝死個案與心臟病有關

心臟病和腦血管病是本港第二號殺手疾病，部分人第一次病發前可能不會出現任何徵狀，而忽略了患病的可能性。本港心臟科專科醫生高耀鈞接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

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6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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