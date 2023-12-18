【港區國安法】黎智英涉違國安法案開審　法官澄清未接辯方申海外證人視像作供

▲ 黎智英今早由囚車押解到西九龍裁判法院應訊。（林宇翔攝）

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案將於今（18日）開審，本案為高等法院案件，不設陪審團，由3名國安法指定法官處理，移師西九龍裁判法院審理，預計審訊80天。黎及《蘋果日報》3間公司同被控串謀刊印煽動刊物罪等罪。法官甫開庭時澄清，早前有傳媒報道黎曾申請傳召海外證人作視像證供被拒，法官表示並未有收到相關申請，黎一方亦確認沒有提交相關申請。

被告為黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，他們同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。本案為高院案件及不設陪審團，由3名國安法指定法官處理，移師西九龍裁判法院審理。

控方由副刑事檢控專員周天行和助理刑事檢控專員張卓勤等代表；被告黎智英由資深大律師彭耀鴻和大律師關文渭等代表，《蘋果日報》3間公司則由大律師王國豪代表。

黎今被解往庭上，身型明顯消瘦，身穿的灰色西裝外套已不合身，惟精神不俗，時有向旁聽人士揮手示意。

法官杜麗冰甫開庭時指，早前有傳媒報道黎曾申請傳召海外證人作視像證供被拒。法官澄清，有關申請需於交付審訊前42天後提出申請，法庭並未有收到相關申請，黎一方亦確認沒有提交相關申請。

黎一方隨即就其中1項控罪檢控時限作出陳詞，資深大律師彭耀鴻指出，根據《刑事檢控守則》，控方需於案發後6個月內作出檢控，就串謀刊印煽動刊物罪而言，控罪日期為2019年4月1日至2021年6月24日，惟黎於2021年12月28日才被帶上法庭，已超出控方檢控時限。

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記者：梁錦麟