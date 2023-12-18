【港區國安法】黎智英涉違國安法案開審　首宗勾結外國審訊辯方先爭議控罪檢控時限

▲ 黎智英太太和兒子。（林宇翔攝）

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案將於今（18日）開審，成首宗被控勾結外國或境外勢力危害國家安全罪審訊。本案為高等法院案件，不設陪審團，由3名國安法指定法官處理，移師西九龍裁判法院審理，預計審訊80天。黎及《蘋果日報》3間公司同被控串謀刊印煽動刊物罪等罪。黎一方先就串謀刊印煽動刊物罪作法律爭議，指黎疑於控罪時段6個月後才被帶上法庭，超出檢控時限4天，法庭並無權審理。另外，法官甫開庭時澄清，並未有收到黎智英曾申請傳召海外證人作視像證供，黎一方亦確認沒有提交相關申請。

被告為黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，他們同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。本案為高院案件及不設陪審團，由3名國安法指定法官處理，移師西九龍裁判法院審理，預計聆訊需時80天。

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控方由副刑事檢控專員周天行和助理刑事檢控專員張卓勤等代表，國安處總警司李桂華亦於案件主管席上；被告黎智英由資深大律師彭耀鴻和大律師關文渭等代表，《蘋果日報》3間公司則由大律師王國豪代表。

黎今被解往法庭應訊，身型明顯消瘦，身穿的灰色西裝外套已不稱身，惟精神不俗，時有向旁聽人士揮手示意。黎智英的妻子、女兒及兒子均到庭旁聽。

法官杜麗冰甫開庭時指，早前有傳媒報道黎曾申請傳召海外證人作視像證供被拒。法官澄清，有關申請需於交付審訊後42天之內提出申請，法庭並未有收到相關申請，黎一方亦確認沒有提交相關申請。控方另表明黎一方擬盤問1名警員，申請該警員可於案件主管席上旁聽，法官批准申請。

黎一方先就其中1項控罪檢控時限作出陳詞，資深大律師彭耀鴻指出，根據《刑事罪行條例》，控方須於案發後6個月內作出檢控，就串謀刊印煽動刊物罪而言，控罪日期為2019年4月1日至2021年6月24日，惟黎於2021年12月28日才被帶上法庭，即已超出檢控時限4天，故法庭並無權審理。

彭爭議《刑事罪行條例》中使用「begun（開始）」及「institute（提出）」兩詞之定義，彭指兩者詞意雖有不同，但均指出控方將黎帶上法庭，即2021年12月28日才算是「開始」檢控，意味控方已超出時限檢控。彭又指，「begun」一詞並不常用於檢控時限的條例，因此《刑事罪行條例》使用「begun」必定有其原因，

法官李運騰則質疑本案屬一連串串謀事件，並非如串謀謀殺般屬單一事件，難以界定時限。彭則認為協議產生時即可計算為檢控時限，本案可以控罪的首尾時間作計算，即2019年10月1日及2021年12月24日為檢控時限。彭又指，若控罪有新的被告加入，應重新作檢控，彭重申，控方有6個月時間作檢控。

法官李運騰又質疑，若以被告須親身到庭應訊，控方才算是提出檢控，假若被告離港後半年，控方是否不能提出檢控。彭則稱，這是法例的原意，並非法庭的責任。

聆訊明（19日）續。

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記者：梁錦麟