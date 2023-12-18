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兒童健康丨危險玩具「水晶寶寶」可致兒童腦中毒　3大零售商決定下架

兒童健康 16:42 2023/12/18

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誤食「水晶寶寶」 玩具可致兒童腦中毒，美國三大零售商決定下架。

不少人都有玩過「水晶寶寶」（water-bead），只要遇水便會脹大成五顏六色的水珠，可是這些水珠玩具卻會危害嬰兒的安全，多次引起社會關注。近日，三大零售商亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）及Target，均宣布將商品下架。

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「水晶寶寶」是一樣微小且吸水力和膨脹力超高的玩具，加上發大後會變成如軟糖般的外表和質地，容易令兒童誤食，有機會導致嚴重的健康問題，例如腸胃阻塞；若誤塞耳道，則會損害聽力；水晶寶寶所含的化學物質甚至有機會造成腦中毒，

美聯社指，據美國消費品安全委員會（CPSC）統計，由2016至2022年間，約有7,800宗與水珠玩具有關的個案，並通常在嬰幼兒的胃、腸、耳朵、鼻子，甚至肺部中發現膨脹的水珠玩具。

誤吞水晶寶寶有機會留於腸道，引致腸道阻塞。（照片來源：Clinical and Experimental Emergency Medicine, 2020）

2017年，美國德洲一名10個月大女嬰Kipley Haugen，因誤食家人送給6歲姐姐的水珠寶寶，需要入院開刀從腸道取出。女嬰留醫一周後出院，開始不懂回應家人的叫喚、不吃平時喜歡的食物，亦睡得不好。家人隨即帶她求醫，結果被診斷患有由「丙烯酰胺單體」（Acrylamide Monomer）引起的腦部損傷，相信與誤食水珠有關。

美國女嬰Kipley Haugen因誤食了水珠寶寶，被診斷出患有由「丙烯酰胺單體」( Acrylamide Monomer)引起的腦部損傷。（Courtesy Ashley Haugen圖片）

日前，亞馬遜、Target 和沃爾瑪均表示決定將水珠寶寶產品下架。亦有美國議員推動立法，在全國禁止將水珠寶寶作為兒童玩具銷售，防止更多兒童誤食的個案出現。

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責任編輯：王明芳

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