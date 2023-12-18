港男優勢| 內地女大讚嫁港男好處多　列舉2大優勝之處：寧願在香港住唐樓

▲ 內地女大讚嫁港男好處多，列舉2大優勝之處。

八、九十年代香港經濟起飛，不少內地女愛嫁港男，但近年內地變得富裕，港男地位一落千丈，反而不少港女想嫁內地富二代。不過，近日有內地女子在網上討論區上載影片，指自己為姨姨的女兒安排相親，但對方指明想嫁港男，更指「寧願揾個喺香港住唐樓，都唔揾喺廣州住小區嘅」，女子在片中揭女方想嫁港男的2大原因，引來網民熱烈討論。

最新影片推介

該名廣州女子在片中指，姨姨讓她為女兒安排相親，希望女兒嫁當地男人，最好是住在當地小區又有房產。但女兒卻決心嫁來香港，又指嫁港男好處多，但遭母親反對，姨姨認為香港生活節奏快，工作壓力大，女兒來港後分分鐘要住劏房或唐樓，就算申請公屋也不知要等多久。女兒卻堅稱︰「寧願找個香港住唐樓的，也不要住當地小區的！」

女兒堅持嫁港男攞護照

女子指兩母女各持己見，女兒續解釋雖然香港居住環境差，但教育資源好，婚後生子女可享15年免費教育，而且又有資格拿特區護照，有168個國家可免簽證，旅行時可以省下不少簽證費用。

▲ 女子在視頻中，剖析內地女想嫁港男兩大原因。

▲ 她指內地女認為嫁港男可攞特區護照，旅行好方便。

片段引起大批網民熱議，認為內地女只為護照而嫁，指她嫁港男只是跳板︰「根本唔係愛個男人，係愛本護照啫」、「嫁嚟香港即轉跑道」及「香港只是她的轉車站」，又寸爆她來港搶福利及公屋，「多得你哋咪搞到排公屋排咁耐囉」、「嫁過來搶福利嗎？」，更有人提醒她香港隨時失去優勢，不要打着如意算盤︰「仲要嚟住7年，到時本護照好快冇優勢啦」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m