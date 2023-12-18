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馬國明湯洛雯結婚丨馬明靚湯飛蘇梅結婚　精選3間高私隱特色Resort

娛樂 12:19 2023/12/18

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

馬國明湯洛雯結婚

馬國明和湯洛雯早前幾泰國蘇梅島結婚，行程低調，只邀請親朋和圈中好友出席，從婚禮照片所見，婚禮場地充滿靈氣，比起已有不少藝人結婚的峇里更有新鮮感。

事實泰國周邊的蘇梅和布吉都早是聞名度假聖地，加上已今年起香港飛蘇梅直航再度復航，相信不少打算結婚的情侶，或者會計劃在此行禮，現推介蘇梅三間出色的度假酒店。

Cape Fahn Hote

蘇梅的酒店選擇極多，但要私隱度高，又可享有私人海島Resort，屬於Small Luxury Hotels一員的Cape Fahn Hotel，有齊獨立泳池別墅、自家海灘、山頂露台餐廳等不同設施，極有特色。

Cape Fahn Hote（官方facebook圖)

位於蘇梅東北部較寧靜的曾蒙海灘（Choeng Mon Beach），附近的一個Koh Fahn小島之上，甚有與世無爭的孤島感覺。

別墅主要分為一房及兩房，共有6種不同景觀，包括位於山腳的熱帶園林景、海灣景及更高處的全海景，各有不同氛圍。

房間由3,700呎起，樓底很高，用上簡約泰式設計配柔和的大地色系，感覺自然舒適。且有寬敞的私家露台連3米X 10米的泳池。睡房三面玻璃面向泳池及窗外景觀，一望無際的藍天大海盡在眼前。

不少新人都在此結婚。（官方facebook圖)

只此一間的Fahn Noi Private Island Pool Villa，自成一國，由兩間獨立屋組成，總面積接近6,500呎，一間是客廳、主人房及設按摩浴池的浴室，另一間則有另一個客廳、飯廳、廚房及睡房，是難得的富豪式度假體驗。在其官方faecbook，也有不少新人在此舉行婚禮。

地址：24/269 Moo 5, T.Bo-Phut, A.Koh Samui, Suratthani

房價：每晚13,860泰銖起（約3,083港元）

Centara Reserve Samui

曾於2019年關閉兩年，裝修後以全新Centara Reserve Samui示人，位於查汶海灘（Chaweng Beach）較寧靜的南端，是首間Reserve重頭項目，代表Centara集團最高級的酒店。

Centara Reserve Samui（官方facebook圖)

此酒店可享受自成一角的世外桃源，同時去繁鬧大街購物進餐亦十分方便。計摩登優雅，除了酒店大堂，向海的涼亭、寬敞的海景泳池、水療中心等打卡位無處不在。

充滿歐陸風格的大堂極為吸睛，Check-in時還有特別的祈福儀式，讓旅客如進入了宮殿般神聖。

Resort共有184間客房、泳池相連客房、獨立泳池套房及別墅等多種房型，沿着260米長的海灘而建，佔地極廣，不怕嘈雜人多。

獨立泳池套房（官方facebook圖)

地址： 38/2 Moo 3, Borpud, Chaweng Beach, Koh Samui, Surat Thani

房價： Deluxe Garden客房每晚由2,437港元起

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金普頓酒店

來自美國的金普頓酒店（Kimpton），是當地最大型的連鎖精品酒店之一。2022年落戶蘇梅開設Kimpton Kitalay Samui，成為島上最熱門的Resort之一。

金普頓酒店（官方facebook圖)

酒店位於曾蒙海灘（Choeng Mon Beach），最標誌性的是其長型泳池，遠處海天一色，加上棕櫚樹及黑白太陽傘，甚有加洲陽光風情。

138間客房分布於酒店多棟3層高的大樓，亦有獨立泳池別墅，最大間的是6千呎兩睡房泳池Villa。

金普頓酒店（官方facebook圖)

地址： 10/79 Moo 5, Bophut, Koh Samui, Surat Thani

房價：7月份園景房每晚10,500泰銖起（約2,372港元）

記者：eric


 

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馬國明 湯洛雯 蘇梅島 泰國 布吉 結婚 Villa Resort 峇里

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