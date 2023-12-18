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旅遊注意｜港男遊日後確診麻疹　12.8晚曾於黃竹坑踢波　衞生署急尋陌生波友籲聯絡

醫生診症室 12:36 2023/12/18

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一名41歲港男遊日後確診麻疹，本月8日夜晚曾於黃竹坑踢波，衞生署現正呼籲陌生波友主動聯絡。

日本是熱門旅遊地點，深受港人歡迎。衞生署衞生防護中心周日（17日）公布，一名過往健康良好的41歲男子確診麻疹，由於其在本港沒有接觸受感染人士，並曾於潛伏期內到訪日本，故此列為懷疑屬外地輸入個案。另外，男子於本月8日晚上7時至8時曾到黃竹坑體育館仿真草足球場踢波，故中心呼籲於上述時段曾到該地點參與足球活動的人士致電聯絡。

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中心表示，該名男子因發燒及出疹，於本月10日到仁安醫院求醫並入院治療，其呼吸道樣本之後證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，情況穩定。他在本港沒有接觸受感染人士，但曾於潛伏期內到訪日本。

中心展開流行病學調查後根據病人提供的資料，發現他於12月8日晚上7至8時，曾在香港仔黃竹坑道168號黃竹坑體育館仿真草足球場，與其他人士進行足球活動。由於病人並不知悉所有該足球活動參與人士的聯絡資料，因此中心設立查詢熱線（2125 2670），並呼籲於上述時段曾到該地點參與足球活動的市民致電熱線，中心會提供適切評估和建議。熱線由今日（18日）起逢星期一至五（公眾假期除外），由上午9時至下午5時30分運作。

另外，中心亦已就個案在傳染期內曾到訪的其他地點進行接觸者追蹤，現已追蹤49人，目前所有人均沒有出現病徵。中心已為接觸者提供健康和醫學監察建議，流行病學調查仍然繼續。

麻疹傳播途徑+病徵

根據中心資料，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低，從出疹前4日至出疹後4日內都可把病傳染給別人。

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中心發言人提醒，麻疹的潛伏期為7至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，市民應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿１歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

如何預防？

發言人又指出，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。市民如計劃前往出現麻疹爆發或高發病率的地方，應先檢視其疫苗接種紀錄及過往醫療紀錄。除了接種麻疹疫苗外，市民應採取以下措施預防感染麻疹：

  • 維持良好的個人及環境衞生
  • 保持室內空氣流通
  • 保持雙手清潔，並用正確的方法洗手
  • 雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）應立即洗手
  • 打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物
  • 徹底清潔用過的玩具和家具
  • 病患者在出疹後的4日內不應上學，避免將疾病傳染給未有免疫力的人

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