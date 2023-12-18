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胡說八道丨 胡說八道演唱會勁歌熱舞　胡定欣李施嬅扭腰趷籮展舞技

娛樂 12:52 2023/12/18

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

Good Show！

在娛樂圈能找到一班知心好友並不容易，由胡杏兒、李施嬅、胡定欣、黃智雯、姚子羚、胡蓓蔚組成的「胡說八道」感情要好，互相見證大家人生每一個階段。

近日她們飛到美國舉行「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」，雖然「豹嫂」胡蓓蔚未能出席，但請來伍詠薇做特別嘉賓頂替。

首場洛杉磯演唱會在美國時間16日晚上開鑼，網上亦有不少片段相繼流出。

新聞女王丨李施嬅完美演繹家妍崩潰情況　陳曉華再登場芷瑤句句一矢中的

最新影片推介：李施嬅專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

炒熱氣勢

片中可見，眾人換上紅色的戰衣上陣，大唱《Last Christmas》，與觀眾提早過聖誕，台下觀眾熱情歡呼，而定欣及施嬅則大晒美腿，養眼十足，大家身材弗爆，似乎為了演唱會，都以最佳狀態現身。

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大展舞技

而且，眾人更獻唱《Bad Boy》，在台上扭腰趷籮大展舞技，個個跳得有板有眼，不少網民大讚精彩，更指她們下一場在三藩市繼續加油，齊齊Good Show！

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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