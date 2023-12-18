洗米華Mandy Lieu昔日愛巢放盤　海景豪宅曝光主人房獨特設計成焦點【多圖】

▲ 「洗米華」周焯華與Mandy Lieu昔日愛巢內貌曝光。

太陽城集團創辦人「洗米華」周焯華早前被控創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，被判創立及領導犯罪集團等罪成，判囚18年。

「洗米華」周焯華與Mandy Lieu在2019年分手，更傳分手費達3億，而當年被封「最強小三」的她，攜同生子女赴英國生活，在當地打理農場，返璞歸真歸園田居。

不過，Mandy Lieu在兩年前將名下西半山豪宅珒然高層單位抵押作借貸擔保為洗米華還債，至今年初，有關方面委託代理放售物業。

在近日，有地產代理在社交平台拍攝短片介紹Mandy Lieu和洗米華昔日愛巢，由此令值1.2億元的半山豪宅內貌曝光。

【大婆贏小三】Mandy Lieu歸園田居打理農場 昔日「最強小三」殘爆素顏近照曝光

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賞無敵維港景

從影片所見，此大宅實用面積2182平方呎，坐擁無敵維港靚景，客廳有一張L字大沙發，從落地大玻璃盡賞無敵維港海景。

飯廳放有一張6人長型餐桌，而桌後的入牆櫃放有一個鋼琴，而廚房煮食爐具和紅酒櫃為德國高級家電品牌。

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主人房裝滿鏡

至於主人房面積約400呎，房內備找靚音響設備，正中位置放有張King size的大床。不過最為引網民留意，是大床對上的天花裝有有巨形大鏡，而床尾對著参電視櫃採用鏡面。

另外，睡床旁邊設超大浴缸，牆身也同樣是鏡。同時，主人房的套房內設有桑拿房，而衣帽可以賞海景，果然如片中地產經紀所形容：「業主係好識享受」。

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