  • 18°C
香港時間 : 20231218日 (週一) 15:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洗米華Mandy Lieu昔日愛巢放盤　海景豪宅曝光主人房獨特設計成焦點【多圖】

娛樂 12:51 2023/12/18

分享：

分享：

熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

「洗米華」周焯華與Mandy Lieu昔日愛巢內貌曝光。

太陽城集團創辦人「洗米華」周焯華早前被控創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，被判創立及領導犯罪集團等罪成，判囚18年。

「洗米華」周焯華與Mandy Lieu在2019年分手，更傳分手費達3億，而當年被封「最強小三」的她，攜同生子女赴英國生活，在當地打理農場，返璞歸真歸園田居。

不過，Mandy Lieu在兩年前將名下西半山豪宅珒然高層單位抵押作借貸擔保為洗米華還債，至今年初，有關方面委託代理放售物業。

在近日，有地產代理在社交平台拍攝短片介紹Mandy Lieu和洗米華昔日愛巢，由此令值1.2億元的半山豪宅內貌曝光。

【大婆贏小三】Mandy Lieu歸園田居打理農場　昔日「最強小三」殘爆素顏近照曝光

點擊圖片放大
+17
+16

賞無敵維港景

從影片所見，此大宅實用面積2182平方呎，坐擁無敵維港靚景，客廳有一張L字大沙發，從落地大玻璃盡賞無敵維港海景。

飯廳放有一張6人長型餐桌，而桌後的入牆櫃放有一個鋼琴，而廚房煮食爐具和紅酒櫃為德國高級家電品牌。

最新影片推介：李施嬅專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

主人房裝滿鏡

至於主人房面積約400呎，房內備找靚音響設備，正中位置放有張King size的大床。不過最為引網民留意，是大床對上的天花裝有有巨形大鏡，而床尾對著参電視櫃採用鏡面。

另外，睡床旁邊設超大浴缸，牆身也同樣是鏡。同時，主人房的套房內設有桑拿房，而衣帽可以賞海景，果然如片中地產經紀所形容：「業主係好識享受」。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【洗米華入獄】Mandy Lieu買3億莊園有20個維園大　為4子女歸隱︰我變成另一個人
13:37 2023/01/19
【洗米華入獄】Mandy Lieu買3億莊園有20個維園大　為4子女歸隱︰我變成另一個人
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？
17:10 2023/03/31
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？
【洗米華入獄】周焯華異性緣旺情史多　Mandy Lieu不敵Heidi傳獲3億分手費
14:14 2023/01/18
【洗米華入獄】周焯華異性緣旺情史多　Mandy Lieu不敵Heidi傳獲3億分手費

你可能感興趣

【洗米華入獄】Mandy Lieu買3億莊園有20個維園大　為4子女歸隱︰我變成另一個人
13:37 2023/01/19
【洗米華入獄】Mandy Lieu買3億莊園有20個維園大　為4子女歸隱︰我變成另一個人
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？
17:10 2023/03/31
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？
【洗米華入獄】周焯華異性緣旺情史多　Mandy Lieu不敵Heidi傳獲3億分手費
14:14 2023/01/18
【洗米華入獄】周焯華異性緣旺情史多　Mandy Lieu不敵Heidi傳獲3億分手費
周焯華 娛樂人物職業 演員 網絡熱話

最高瀏覽

馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
吳千語與富三代施伯雄結婚照流出　戴三對龍鳳鈪出嫁
吳千語與富三代施伯雄結婚照流出　戴三對龍鳳鈪出嫁
兩性關係｜同居5年意外懷孕流產後分手 前男友提告追禮金判決出爐惹熱議
兩性關係｜同居5年意外懷孕流產後分手 前男友提告追禮金判決出爐惹熱議