聖誕打卡｜如何在聖誕樹前打卡拍照？　參考港韓女星教科書式穿搭+甫士

▲ 大家學起來了嗎？

Christmas is coming！這個普天同慶的大日子，周圍已佈置好聖誕裝飾，滿滿的打卡點令人心花怒放，但如何在聖誕樹下拍照呢？又應該穿什麼服飾好呢？大家不妨參考一眾韓國和香港女星的聖誕打卡技巧和穿搭，絕對是教科書級別！

隨性傭懶風

BLACKPINK成員Jennie貴為潮流icon，舉手投足都是焦點所在，近日Jennie發佈一組聖誕照片，其中一張她穿上銀色吊帶短裙站在聖誕樹前面拍照，由於是全身照的關係，為了令一雙長腿看起來更修長，Jennie微微屈曲右腿，頭部側各一邊，嘴巴嘟起，而且刻意不望鏡頭，一副傭懶的模樣。

最有趣的地方是Jennie身旁有隻可愛狗狗做「道具」呢，看上去自然可愛！而Jennie頸上又掛住銀色聖誕裝飾，應節得來又帶點隨性，大家不妨學起來。

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TWICE成員娜璉與多賢都喜歡隨性拍法，娜璉頭戴粉紅色冷織頭飾，眼睛向下望，而左手就輕放在頸項位置，輕觸冷織頭飾；另一張照片跟Jennie一樣，有小狗一起拍照呢，娜璉手抱愛犬，閉上雙眼，看來非常自然！而多賢就穿上聖誕套裝，紮上孖辮，雙手各紮一條辮子，同樣不望鏡頭，帶傭懶隨性感覺。

香港代表林愷鈴是氣質美女，她也喜歡自然風照片，她一身校園風穿搭，坐在聖誕佈置上，雙眼向鏡頭的右方看過去，笑得燦爛，感覺是自然捕捉的瞬間，很漂亮。

甜美可愛風

說到甜美示範，NewJeans各成員絕對是表表者，她們必殺技是嘟嘴，如果各位女生覺得對住鏡頭微笑太過普通，不妨微嘟嘴巴，看來甜美可愛，而且有一種無辜感；另一種拍法就是對住鏡頭甜笑， Yanny陳穎欣坐在聖誕樹前面，身體微微向前傾，頭部抬起，直接對住鏡頭微笑，簡單但甜度爆燈！

林愷鈴亦有試過這種拍法，沒有高難度的甫士，只是身體側向聖誕樹旁，再對鏡頭甜笑，就這樣而已，但已經很sweet。

托腮嬌俏風

如果想感覺嬌俏一點，可以參考Yanny與多賢的托腮拍照法，她們都是半身近鏡，再對鏡頭微笑，然後雙手托腮，顯得嬌俏可人，而且還有瘦臉效果呢，大家又喜歡哪一種風格呢？

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四大元素打造聖誕look

除了拍照風格外，她們身上的服飾也值得大家參考，她們身上不外乎四大元素，紅色、金屬銀色、校園風與格仔風，現在就為大家搜羅類近款式，而且最平入手價只需$399！

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ZARA金屬箔片吊帶洋裝 HKD399

這條迷你洋裝採用銀色金屬面布料，與Jennie身上的款式類近，如果想在聖誕一片紅海中突圍而出。銀色也是不錯的選擇。

MANGO格仔半身裙 HKD359（原價HKD469）

NewJeans、Yanny身上不乏格仔元素，這條半截裙百搭易，是長青款。

TOMMY HILFIGER Fluffy Tartan Check Scarf HKD950

這條頸巾同樣是紅色格仔，應節之餘，亦是學院風穿搭的必備item。

TOMMY HILFIGER Crest 格紋男友風毛衣 HKD2,303

格仔毛衣簡約易襯，是學院風的最佳配搭。

Maje 學院拼布針織開襟衫

林愷鈴身上的這款必備單品融合了復古氣息，同時也增添了一絲現代氣息。憑藉充滿活力的季節色彩、V 領和可愛的貼片細節，展現學院風格。

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責任編輯：Kiwi Lee