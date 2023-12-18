  • 18°C
香港時間 : 20231218日 (週一) 15:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【浸大校董會改組】浸大擬將校外校董比例增至68%　取消學生會會長必然席位

社會 13:19 2023/12/18

分享：

分享：

熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

浸會大學計劃修例改組校董會。（資料圖片）

浸會大學計劃修例改組校董會，校方向大學師生及校友發電郵，透露大學校董會已成立專責小組，檢視《浸會大學條例》，並提出多項修訂建議，包括將校董會成員人數由36人減至28人，並將校外成員比例由一半提高至68%；另改由以本科生互選，取代學生會必然席位。

浸大表示，大學校董會人數冠絕八大，已有36人，不宜再添席位，故建議將校內成員人數由18削減至9人，涉及取消8名學院院長的席位、學生會會長必然席位，以將校外成員比例由現時佔一半增至68%，達至佔大多數，確保大學良好管治。

童學園
校長專訪｜從各國搜羅特色教具激發創意　香港靈糧堂幼稚園高廣度教學提升自主學習能力

浸大亦建議參考本港其他大學做法，將校董會內的學生代表人數由1席增至2席，並廢除現時學生會會長的必然席位，2名學生代表將分別由全日制本科生及研究生選出；校方解釋指，學生會會員資格非強制性，意味學生會僅代表小部分本科生，改組有助提升認受性。校方又建議在校董會內新增校友席次作為校外成員，由浸大校友會提名、行政長官委任。

浸大又建議限制學生代表權力，包括學生代表將無權參與教職員人事討論，以及學生入學、學術評估及紀律處分，並建議賦予校董會主席權力，若有需要，可在會議前或會議途中拒絕學生代表出席會議。

專責小組由13人組成，由大學校董會司庫蔡懿德擔任主席，成員包括校長衛炳江、常務副校長黃定發等。而校方日前已發放有關諮詢文件及常見問題，並於檢視修例首日起開展為期約3周的諮詢，供師生及校友等於1月7日或之前填寫網上表格提交意見。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【黎智英案】涉違國安法案開審　警員荷槍實彈於法院外戒備
今日 09:51
【黎智英案】涉違國安法案開審　警員荷槍實彈於法院外戒備
【三隧分流】分時段收費實施首工作天系統疑出錯　有貨車仍被收取85元
今日 13:05
【三隧分流】分時段收費實施首工作天系統疑出錯　有貨車仍被收取85元
【港區國安法】黎智英涉違國安法案開審　辯方先就煽動刊物罪爭議檢控時限
今日 11:45
【港區國安法】黎智英涉違國安法案開審　辯方先就煽動刊物罪爭議檢控時限

你可能感興趣

【黎智英案】涉違國安法案開審　警員荷槍實彈於法院外戒備
今日 09:51
【黎智英案】涉違國安法案開審　警員荷槍實彈於法院外戒備
【三隧分流】分時段收費實施首工作天系統疑出錯　有貨車仍被收取85元
今日 13:05
【三隧分流】分時段收費實施首工作天系統疑出錯　有貨車仍被收取85元
【港區國安法】黎智英涉違國安法案開審　辯方先就煽動刊物罪爭議檢控時限
今日 11:45
【港區國安法】黎智英涉違國安法案開審　辯方先就煽動刊物罪爭議檢控時限
小學 中學 大學 編輯 學校 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
吳千語與富三代施伯雄結婚照流出　戴三對龍鳳鈪出嫁
吳千語與富三代施伯雄結婚照流出　戴三對龍鳳鈪出嫁
兩性關係｜同居5年意外懷孕流產後分手 前男友提告追禮金判決出爐惹熱議
兩性關係｜同居5年意外懷孕流產後分手 前男友提告追禮金判決出爐惹熱議