【浸大校董會改組】浸大擬將校外校董比例增至68%　取消學生會會長必然席位

▲ 浸會大學計劃修例改組校董會。（資料圖片）

浸會大學計劃修例改組校董會，校方向大學師生及校友發電郵，透露大學校董會已成立專責小組，檢視《浸會大學條例》，並提出多項修訂建議，包括將校董會成員人數由36人減至28人，並將校外成員比例由一半提高至68%；另改由以本科生互選，取代學生會必然席位。

浸大表示，大學校董會人數冠絕八大，已有36人，不宜再添席位，故建議將校內成員人數由18削減至9人，涉及取消8名學院院長的席位、學生會會長必然席位，以將校外成員比例由現時佔一半增至68%，達至佔大多數，確保大學良好管治。

浸大亦建議參考本港其他大學做法，將校董會內的學生代表人數由1席增至2席，並廢除現時學生會會長的必然席位，2名學生代表將分別由全日制本科生及研究生選出；校方解釋指，學生會會員資格非強制性，意味學生會僅代表小部分本科生，改組有助提升認受性。校方又建議在校董會內新增校友席次作為校外成員，由浸大校友會提名、行政長官委任。

浸大又建議限制學生代表權力，包括學生代表將無權參與教職員人事討論，以及學生入學、學術評估及紀律處分，並建議賦予校董會主席權力，若有需要，可在會議前或會議途中拒絕學生代表出席會議。

專責小組由13人組成，由大學校董會司庫蔡懿德擔任主席，成員包括校長衛炳江、常務副校長黃定發等。而校方日前已發放有關諮詢文件及常見問題，並於檢視修例首日起開展為期約3周的諮詢，供師生及校友等於1月7日或之前填寫網上表格提交意見。

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責任編輯：梁凱婷