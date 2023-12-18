保暖禦寒丨天氣轉冷家長必學　暖包放1位置全身暖笠笠【附使用禁忌】

▲ 天文台展望本周四（21日）氣溫再下降約2至3度，新界地區低見9度。（資料圖片）

天文台周六（16日）發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告，展望本周四（21日）氣溫再下降約2至3度，新界地區低見9度。天氣轉涼，除了穿上禦寒衣物及吃暖身食物之外，父母都可以用暖包、暖貼，令小朋友不需穿得像「裹蒸糭」。但家長未必知道是，使用暖包原來也大有學問；有醫生曾教路，暖包放一個位置來保暖是最為有效，並且在使用時切記不要做一個行為，否則只是浪費了暖包。

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暖包的基本材料包括鐵粉、鹽、水和石，原理是鐵氧化過程會放熱，鹽和水作為催化劑可加速鐵粉發熱，石就可吸熱，再慢慢將熱力釋放出來。

使用貼士1：把暖包放腰側

日本醫學博士福田千晶在其著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中分享，把暖包放在腰側，可達致全身和暖的功效。她解釋，人體中有多個穴位可令全身保暖，而腰部周邊聚集了肝腎等血液量多的器官，所以只要腰部一暖和，就能解除大腦緊張狀態，促進血液循環，全身及四肢也會開始感到暖和。

使用貼士2：可放腰腹背頸

而假如使用多過一個暖包，福田千晶即推介，可分別在腹部、背部、後頸位置放上暖包暖貼。首先是腹部（即肚臍下方），有助消除腹痛、腹瀉及經痛，但要留意此部分位置皮膚較薄且敏感，要小心暖包過熱導致燙傷；而把暖包貼在背部肩胛骨中間，可紓緩肩膀痠痛或頭痛等症狀。最後暖貼放在後頸，即頸部後下方位置，也可有效紓緩頸肩痠痛及頭痛。

使用貼士3：不要用手搓暖包

福田千晶表示，將近9成網民愛將暖包放入口袋、用手搓揉，但其實都是錯誤，只是浪費暖包的熱能。她亦提醒，應避免長時間讓皮膚接觸暖包，否則可致低溫燙傷。

年幼小朋友不宜使用暖包，因為他們如使用時感到不適，或未能向家長表達，甚至會將暖包當玩具或誤食。因此兒童在使用時，家長應好好看顧，以及協助放在適當位置。

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責任編輯：王明芳