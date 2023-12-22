網絡熱話|狂晒Hermès珠寶腳踏LV氈 土豪母子超奢華豪宅曝光

泰國一對土豪母子，他們利用IG帳號peepy_and_mother_lee，多年來將他們的奢華生活公諸於世，兩人不但有逾百個名牌手袋，他們豪宅內的珍貴收藏品更是多不勝數，兩人經常以母子裝的土豪風拍照，目前已擁有逾147K粉絲追捧，就連一般人珍而重之的LV毛氈，他們也是當地氈用。不過兩人的髮型及衣着打扮愈來愈誇張，有點走火入魔的感覺，反而兩母子多年前的舊照，輕奢風卻盡顯標緻五官，比土豪味更吸睛。

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愛馬仕、LV攞滿屋

Peepy和媽媽Lee多次在IG中曬出整個房間擺滿奢侈品的照片，其中一張照片，Peepy和媽媽Lee坐在中央，他們身後全是BE@RBRICK公仔，Peepy更腳踏LV氈，另外，兩母子也是「愛馬仕」的粉絲，只見其中一張照片，Peepy身穿紅色亮片襯衫＋黑色褲子，搭配上一雙紅色Christian Louboutin尖頭皮鞋，身後包括愛馬仕焦糖棕Kelly 50、Kelly 25、Birkin 40、紅色Birkin 35、黃色、綠色、藍色Birkin 30、黃色Birkin 35、天空藍Shoulder Birkin、黑色鱷魚皮Kelly 50以及多個MCM手袋，而媽媽Lee則是配戴一條超吸睛的鑽石項鍊，身邊擺著橙色鱷魚皮Birkin 35以及身後黑色鱷魚皮Birkin 25，還有一咖LV棋盤格旅行袋、後背包等等。

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母子除了擁有多個愛馬仕包包外，各款的LV手袋亦令人目眩，他們亦不時以金碧輝煌的豪宅作為背景，兩母子穿搭亦襯到絕出鏡，不過，看回昔日他們輕奢風的舊照，似乎比現在五顏六色的他們更順眼，起碼當年Peepy英氣十足，俊朗的五官與媽媽Lee的高貴氣質，都是一種自然的吸引力。

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