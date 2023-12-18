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星二代丨許紹雄學霸女兒許惠菁嫁金融才俊　好爸爸打本愛女開Cafe整餅

升學教育 16:25 2023/12/18

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

好爸爸許紹雄，無限支持女兒Charmaine。

74歲藝人許紹雄（Benz雄）跟新加坡籍太太龍嬿而，育有學霸女兒、現年26歲的許惠菁（Charmaine），並一直視女兒為掌上明珠。上周六（16日），許惠菁便與新加坡男友Shane結婚，兩人同為一級榮譽畢業，可說門當戶對。許紹雄在栽培女兒上，一向放任自主，安排女兒入讀國際學校時，亦支持她揀選浸大傳播系。而許紹雄更一度打本給女兒在香港和新加坡開Cafe，支持她做自己喜歡的事！
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許紹雄榮升做外父，一對新人於16日晚上在跑馬地舉行婚宴，請來圈中好友出席到賀。包括：苗僑偉夫婦、陳豪夫婦、宣萱、歐陽震華等。有指許紹雄為愛女斥資2,300萬港元，在新加坡購入一間4000呎獨立屋，作為Charmaine和Shane的新婚禮物，相當愛鍚女兒。許紹雄事事都以女兒行先，他表示只是盡父母的責任，最重要是子女開心，這樣父母便會開心，果然是絕世好爸爸。

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雙雙學霸一級榮譽畢業

許紹雄女兒Charmaine入讀在九龍灣國際學校啟歷學校，在2019年於香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業，畢業後的Charmaine本想繼續升學進修，可是受疫情影響下，決定擱置有關計劃，待在新加坡居住。

2020年初，爸爸許紹雄見家附近有吉舖，為女兒斥資百萬買下約1,600呎舖位開Cafe和餐廳，2年間已開3間店，可說是「逆市奇葩」。現時Charmaine在新加坡和香港兩地，經營餅店及生活用品店生意。

至於許紹雄的女婿Shane是新加坡人，Shane在2022年於香港科技大學工業工程及決策分析學系（Industrial Engineering and Decision Analytics）碩士畢業。他之前的學位課程亦是在科大就讀，於2020年工商管理及工業工程商雙學位畢業，更取得一級榮譽。除了是學霸外，他過往更在銀行任職，絕對是金融才俊，加上他與Charmaine拍拖多年，一早已融入其家中，關係相當好。

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曾讀國際學校啟歷學校

Charmaine曾在國際學校啟歷學校就讀，許紹雄跟太太於2015年到九龍灣的啟歷學校參加女兒的高中畢業禮。啟歷學校於1976年創立，提供英式教育，2間校舍位於薄扶林及九龍灣，薄扶林校舍提供幼稚園及小學教育，九龍灣校舍則設有幼稚園至中學部。

翻查校網資料，中學（Y7-Y11）全年學費為$214,500，而Year 12-13（相等高中）的學費為$220,800，每個學生都必須購買債券，約為$120,000，設有不同的債券組合。可見許紹雄投放不少錢在女兒的教育上。

絕世好爸爸許紹雄總會支持女兒的產品，幫手宣傳。（相片來源：IG @charmainexhui）

教育上放任自主無限支持

許紹雄曾分享，自己會放手讓女兒揀科，鼓勵她想讀甚麼便讀甚麼科目，隨她喜歡，有感女兒有自己想法，一直不用父母擔心。事實上，Charmaine讀書成績不俗，大學一年級時，學校已叫她做英文助教。Charmaine讀大學期間做交流生，可選赴歐洲及美國等地，而她最終選了出世地新加坡，去了新加坡交流半年，父母亦沒有反對。在創業路上，Charmaine曾擔心過「自己讀完咁多書走去整餅」，可是許紹雄卻鼓勵愛女，並跟她說：

不是你讀甚麼就要做甚麼，最緊要找到自己理想，這才是人生目標！

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責任編輯：王明芳

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