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年輕病發｜患柏金遜無懼「跳掣」　37歲港男堅持好動本性　不欲依賴藥物：希望活在當下

醫健人物 17:24 2023/12/18

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柏金遜症主要是源於腦細胞退化的原發性疾病，大多數出現在長者身上；而在年輕患者當中，有約10％與遺傳有關。37歲的Ken接受訪問時表示，他在去年確診柏金遜症，年紀輕輕患病在生活上為他帶來諸多不便。病發前他非常好動，沒想到自己會突然確診此症，為此感到可惜；但回想起病發前1、2年，其實有跡可尋。

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37歲的Ken早在2017年開始，已察覺身體出異樣。他指某天早上睡醒，發現自己下半身動彈不了，腰間劇痛下不了床；後來甚至連朋友亦發現他活動能力不及以前，走路時有「拖腳」的情況出現。Ken聽從朋友建議到醫院檢查後，在去年確診柏金遜症。Ken形容當時沒有太大感覺，因結果屬意料之內，

「當下其實預咗，一早已經做咗最壞打算，所以不意外。」

服藥如同精密計算 把握黃金3小時

現在Ken行動依然自如，亦未需用拐杖輔助走路，或接受物理治療和職業治療；而他於發病後，由全職轉做自由工作者，日常生活亦能自理。他指發病前後最大分別是身體上的限制，喜愛極限運動的他需量力而為，次數亦沒有以往頻密；他坦言感到可惜，但仍保持心態正向樂觀，期待有天能夠重拾興趣。

他現時服用藥物左旋多巴控制病情，笑指每次服藥猶如「一場精密計算」，從藥力發揮到藥效消散的時限，皆要準確計算好，安排所有重要事情都要在「黃金3小時」內完成，

「平時如果普通出街，我都唔會食，除非要潛水或者有重要嘢做。每次食完藥效可以維持3個鐘，藥效一過就會好似啪咗『開關掣』咁。」

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「開關」症狀常惹誤會　盼身上有「白卡」證明

隨著病情發展，柏金遜症患者會慢慢出現「開關」症狀，即整個人會突然如斷電般動彈不得。他回憶以往一次驚險經歷，當時在潛水期間「突然斷電」，幸有同行朋友輔助他游回岸邊；另有幾次曾在街上「突然斷電」，途人即投以奇異目光，而被誤會吸毒「跳掣」的情況亦屢有發生。

面對這些誤會和不適，Ken身上沒有任何例如「白卡」之類能證明患病的文件，大嘆：「啲人唔會信年紀輕輕就有柏金遜，咁大家就企晒喺度。」而在採訪期間，亦不難發現Ken左邊身體沒有一般人靈活；甚至到訪問後期，明顯看出他對答反應較一開始慢，

「我唔怕畀人知道我有呢個病，我有病就係事實，亦都應該享有應有嘅社會支援。」

生育意向分歧　但以太太意願為先

Ken與太太在確診後結婚，他指太太非常憧憬生兒育女，但自己對於生育仍有顧慮。他直言，擔心此病會遺傳下一代，「唔知幾時會發病，更唔想連累佢哋（下一代）」，但強調會以太太意願為先，「如果她堅持，我都會配合」。被問到會否擔心發病後難以照顧子女，Ken反而不擔心，笑言「平時同姨甥仔玩都不知幾開心」，對於能否成為一個好爸爸亦見充滿信心。

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患病仍想活得像正常人

Ken發病前是一個好動的人，喜歡戶外活動，例如攀石、潛水，亦有定期健身，更早已考獲教練等專業資格，近年對極限活動亦感興趣。他以前在菲律賓「行船」，形容自己當時身形較健碩，且皮膚黝黑。談及以往的經歷，Ken表現得很雀躍，形容自己「海陸空都試過晒」。

雖然患上柏金遜，但並沒打倒他好動及樂觀的本性，仍堅持與友人繼續潛水，全因潛水能讓他忘卻自己患病，同時亦讓他感到快樂。此外，他亦為自己訂立目標，希望能在不久將來重返工作崗位，繼續參與極限運動，「好想係外國free dive（自由潛水）」，與太太亦有移民的打算。他期望短期內可減少用藥，「盡量唔想依賴藥物，延長蜜月期」，且堅持每天早上都早起運動，又笑言「引體上升絕對無問題，只係做得慢啲」，

「無得諗太長遠，只希望活在當下。」

拆解柏金遜症

根據本港衞生署長者健康服務網站資料，柏金遜症是一種常見的神經系統疾病，好發於年老者，平均病發年齡約60至70歲。柏金遜症可以分為原發性及誘發性兩類，而社會上大部份患者都是原發性，發生原因目前醫學界未有一致的結論，只知道是由於腦內部份神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少致患病，誘發性的案例較少，普遍由藥物如長期服用的止暈藥、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。

根據資料，柏金遜症主要有以下4大症狀：

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現階段雖未有任何根治原發性柏金遜病的有效方法，不過目前主要有4種治療方法：

  • 藥物治療：有助達到控制病徵的效果，改善患者的活動能力、減輕震顫情況，從而減低對日常生活的影響；藥物通常需要長期服用，切勿自行中止服用，否則或會令病情反覆。
  • 物理治療：由治療師為患者評估活動功能及設計個人化的復康運動計劃，提供肌肉關節、姿勢及步姿的鍛煉；指導正確位置轉移及助行器具使用技巧，從而增加患者活動能力、減低跌倒的機會。
  • 職業治療：由治療師分析患者起居生活及實際家居環境所遇到的各種障礙，透過使用輔助器材及改善家居佈置，減低患者的功能障礙、提高患者的自我照顧能力。
  • 心理輔導：在心理上，患者會容易有抑鬱情況，故此家人的支持和安慰非常重要；照顧者也可能會因過度的壓力而感到沮喪，而能夠提供心理輔導的專業人士能夠為患者及照顧者提供輔導方案、改善心理狀態。

 

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