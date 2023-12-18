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馬國明湯洛雯結婚丨馬國明婚紗照首曝光　靚湯穿Deep V婚紗展高貴性感

娛樂 14:02 2023/12/18

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

兩個好Sweet！

馬國明與湯洛雯（靚湯）日前在泰國蘇梅島舉行婚禮，雖然當日婚照已陸續流出，不過二人的婚紗照仍未曝光。到一直沒有放婚紗照，在日前林子善的太太甫出當日晚宴的花絮片，，片中可見門口放滿馬明與靚湯的婚紗照。

在今日（12月18日）下午，靚湯才終於上載巴黎拍的婚照，並解釋那麼遲才公開相片的原因。

馬國明湯洛雯結婚丨馬國明結婚誓言感人　靚湯幸福冧爆望住老公

婚紗照曝光

首先，在林子善太太分享的短片可見，婚禮場地門口放滿馬明與靚湯的婚紗照，見靚湯換上超DeepV的婚紗上陣，晒出深長事業線，馬明則從後攬着太太，二人一臉情深望着對方，加上在浪漫的巴黎鐵塔的美景下，幸福滿瀉！

之後，又見靚湯換上粉紅紗裙，化身公主，非常唯美。除了華麗造型外，他們亦走休閒風路線，靚湯穿上紅色格仔裙戴上紅色頭飾，馬明則穿上恤衫上陣，更有二人的定情公仔一起拍照，認真Sweet爆！

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在今日下午，靚湯終於在個人社交平台上載一批在巴黎拍攝的婚紗照片，並寫道：

一直沒有放婚紗照，
因為想保持一下神秘感給婚禮的來賓，
忍了這麼久，終於可以發了！
非常感謝 @alden_chenyin 小白老師base在巴黎的團隊，
整個法國婚紗照之旅非常順利，
妝化小姐姐們也非常專業！
非常喜歡拍出來效果
所以婚禮也決定一定要邀請小白老師，
所有賓客都非常喜歡出來的效果
也特別感謝 @misselvani 的介紹才認識小白老師😚

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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