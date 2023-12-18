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水行俠2｜Jason Momoa當新手爸爸　邪惡黑蝠魟誓言復仇

娛樂 15:02 2023/12/18

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《水行俠2》將於12月20日在各大院線上映。(官方圖片)

電影《水行俠》2018年上映時，引起一時熱話，全球更收得11.48億美元票房，截至目前為止仍是DC最賣座的電影。相隔5年，續集《水行俠2失落王國》即將在聖誕檔期上映，當中有三大細節值得觀眾入場前留意。

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1.「水行俠」成為父親

《水行俠2失落王國》預告開頭「水行俠」（Jason Momoa飾）當起新手爸爸，獨自幫兒子換尿布，享受愉快的天倫之樂。但續集中黑蝠魟正正不惜一切代價揚言要打倒水行俠及其家人。「水行俠」多了父親身份，又因此多一份重擔憂慮，「水行俠」能否保護好家人及王國呢？另外，令人好奇的是，孩子的母親去哪裡了呢？或許這跟《水行俠2失落王國》Amber Heard的戲份被刪減有關。值得觀眾入場留意。

2.Jason Momoa首擔編劇大旗

男主角Jason Momoa今集更擔起編劇身份，導演溫子仁接受外媒訪問時指出：「積遜一直很想參與幕後工作，對於角色成長他有自己的想法，團隊會思考如何將他的想法融入劇本當中，才能做到無縫接軌。」作為觀眾，理應入場感受一下Jason Momoa創作下的海底世界。

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3.蝙蝠俠或「缺席」《水行俠2》

而一直盛傳《水行俠2》會有「蝙蝠俠」驚喜亮相。2022年7月，Jason Momoa曾於2022年在Instagram上宣布，Ben Affleck飾演的「蝙蝠俠」將參演《水行俠2》，但後來因DC高層希望《水行俠2》故事能夠集中於水行俠身上並且成為獨立作品，避免與DC宇宙作品扯上關聯，因此刪去「蝙蝠俠」的戲分。但一切消息都仍未有最終定案，觀眾也不用過於悲觀。

記者：傅承嘉

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