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何依婷結婚丨Regina首度公開婚禮照片　何依婷如公主般出嫁：餘生請多多指教

娛樂 14:40 2023/12/18

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

何依婷婚禮照片首曝光。

近日因為《新聞女王》人氣急升的2017年港姐亞軍何依婷（Regina），在上月宣布做結婚，在前日（12月16日）在印尼峇里島舉行婚禮，她的一眾姊妹蔡嘉欣、陳詩欣、鍾晴、譚嘉儀等早急不及待，在個人社交平台上載在當地玩水的泳照。

到今日（122月18日），新娘子何依婷終於在個人社交平台公開婚禮照片，並寫道：「A day to remember🤍
餘生請多多指教」

另外，她透過經理人向傳媒表示：「謝謝大家的祝福。亦感謝所有抽空出席的親朋戚友，來到這個海島見證我們嘅愛情，為我們的婚禮留下了美好的回憶💗」

新聞女王丨何依婷低胸高衩貼身晚裝裙亮相　當年穿泳裝洗車最經典【多圖】

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童話式婚禮

從相中所見，何依婷穿換上多套婚紗及晚裝，當中一套為中門大開的白色婚紗，盡騷新娘優美身段，她戴巨型鑽戒、頭戴后冠，當中一張相片身後更有馬車，有如公主一般。

另外一張相片，新郎新娘在煙花下擁吻，幸福甜蜜到爆晒燈！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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