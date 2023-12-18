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【區議會】區議員履職監察指引曝光　訂明出席率不可低於80%

政治 15:25 2023/12/18

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

民政及青年事務局今日為候任區議員，舉辦地區治理培訓班。（資料圖片）

新一屆區議員明年1月1日上任，民政及青年事務局今日為候任區議員，舉辦地區治理培訓班，民政及青年事務局局長麥美娟透露，會上介紹了區議員履職監察指引，當中訂明每年按時出席會議率不可低於80%、必須開辦事處，以及每年須向區議會主席交工作報告，列明每年出席活動次數、諮詢工作等。據了解，《區議會常規》，訂明如議員離港超過48小時，須離港前書面通知區議會秘書。

培訓班在北角社區會堂以閉門形式，分上、下午進行，麥美娟擔任講者。上午的培訓班主要是讓港島及九龍區的候任區議員參加。麥美娟指，政務司司長陳國基亦有親身出席培訓班，與候任區議員講述特區政府對於新一屆區議會的期望，亦介紹完善地區治理的背景、理念等。她指，當局稍後將發布履職監察指引，當中有負面行為清單，包括不能擾亂會議秩序等。

據了解，履職監察指引及會議常規具體標準，包括要求區議員參與區議會轄下三個委員會或工作小組，參與「會見市民計劃」按區議會主席同意的輪值表，親身在區議會辦事處當值等；《區議會常規》，訂明如議員離港超過48小時，須離港前書面通知區議會秘書。

履職監察指引及會議常規具體標準

 

一、區議會會議每年出席率不得低於80%

 

二、每年向區議會主席提交工作報告

 

三、參與「會見市民計劃」按區議會主席同意的輪值表，親身在區議會辦事處當值

 

四、積極參與地區活動

 

五、積極協助政府收集及報告市民意見，例如透過地區諮詢會，設立街站推廣和派發宣傳品，宣傳政策及聯絡工作

 

六、設立區議員辦事處，提供諮詢及個案轉介等服務，協助市民使用公共服務及聯絡政府部門

 

七、參與區議會轄下三個委員會或工作小組

 

八、遵守利益的處理和申報

資源來源：綜合消息人士

 

《區議會常規》

 

一、如議員離港超過48小時，須離港前書面通知區議會秘書

 

二、會議主席須確保會議議程及有關文件不得與區議會的職能有抵觸

 

三、對各項規定有任何爭議，以區議會主席詮釋為準，區議會主席作的決定屬最後決定

 

四、區議會會議法定人數為不少於當時擔任區議會議員的人數二分之一

資源來源：綜合消息人士

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責任編輯：區綽彥

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