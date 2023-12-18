《MAMMA MIA!》音樂劇上演25周年巡演　明年7月第三度來港演出

▲ 《MAMMA MIA! 》於2008年改編成電影《媽媽咪呀！》

全球享負盛名的音樂劇《MAMMA MIA! 》，曾於2014年及2019年兩度來港演出，深受觀眾喜愛。英文經典原版《MAMMA MIA! 》音樂劇將於明年7月第三度來港演出。

來自英國的優秀團隊，將以天籟之音配上勁歌熱舞，帶來《Dancing Queen》、《Super Trouper》及《Money,Money,Money》等膾炙人口的經典金曲。

音樂劇《MAMMA MIA! 》由英國著名音樂劇製作人Judy Craymer創作，全劇以瑞典樂隊ABBA的多首金曲串連而成。

被譽為「史上最陽光音樂劇」《MAMMA MIA! 》於1999年首次在英國倫敦演出，其後改編成16種不同語言及50個版本，在全球450多個城巿演出，風靡全球超過6500萬觀眾，票房收入超過40億美元（約312億港元）。

音樂劇更榮獲多項戲劇獎提名，如美國最高榮譽的東尼獎最佳音樂劇、最佳音樂劇劇本、格林美音樂獎最佳音樂劇專輯等等。《MAMMA MIA! 》於2008年改編成電影《媽媽咪呀！》，由金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）、金像影帝哥連費夫（Colin Firth）、「占士邦」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）及雅曼達施菲（Amanda Seyfried）等多位巨星演出，締造出驚人票房！2018年原班人馬開拍續集《媽媽咪呀！開心再嚟》，同樣創下票房佳績。

明年正值《MAMMA MIA! 》音樂劇上演25周年！已落實明年5月起展開中國巡迴演出，地點包括上海、杭州、北京、南京、長沙、珠海、深圳等，香港也成為其中一站，香港站會於2024年7月。有關演出日期及購票詳情容後公布。

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