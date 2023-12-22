【夏寶龍講話】罕有提及工商界等群體　劉兆佳：政府經濟困難工商界可調動資源共同應對

▲ 夏寶龍出席全國港澳研究會十周年慶祝大會。（港澳辦圖片）

港澳辦主任夏寶龍今日出席全國港澳研究會成立十周年慶祝大會時，就各界如何以實際行動詮釋愛國愛港等進行闡述【一文看清夏寶龍對各界新要求】。當中罕有地對三類群體提出要求，包括政團社團、區議會及工商界。

夏寶龍在會上強調，「 在國家利益、民族大義、香港整體利益面前，任何個人、企業、學校、單位、組織的利益都是小利益，要服從國家、民族、香港的大利益。 」要求政團社團以香港和國家整體利益為重，全力動員各自的成員和所聯繫的界別群眾，一起撐香港、建香港。

至於工商界，夏寶龍形容是推動香港繁榮穩定的主力軍，「應以促進香港高質量發展、踐行社會責任的實際行動展現愛國愛港新氣象。」

鄧中華：夏寶龍提出明確希望 是衡量能否做到愛國愛港標準

全國港澳研究會會長鄧中華表示，夏寶龍對港府、整體社團、工商界等群體如何以形容展示愛國愛港新氣象，提出非常明確和針對性希望，是其致辭的中心思想和核心要義，也是這些人能否做到愛國愛港的衡量標準。

研究會顧問劉兆佳則表示，夏寶龍過去很少提及區議會和工商界，反映夏認為，如果區議會工作做得好，工商界負起社會責任，將有助香港大團結，特別更好照顧普羅大眾和弱勢社群，希望區議會迅速回應居民訴求，而在政府面對經濟困難以及資源短缺下，工商界可調動資源，共同應對經濟、社會民生挑戰。

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記者：林曉君