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【數字經濟】陳茂波：將進一步尋求中央部委支持　擴大數據來港地域及規模

政治 15:26 2024/01/04

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數字經濟發展新機遇峰會今舉行。（政府新聞處圖片）

大灣區國際信息科技協會主辦的數字經濟發展新機遇峰會今舉行，協會主席、全國政協副主席梁振英，財政司司長陳茂波、中聯辦副主任劉光源等分別致辭。陳茂波表示，未來進一步探討擴大數據來港的地域和規模。

梁振英料未來中國數字經濟發展體現在5方面

梁振英指出，香港要融入國家數字經濟發展的大局，就必須放眼全國，結合香港和內地的所需所能。他估計，未來中國的數字經濟發展將體現在5個方面，包括加強數字經濟國際合作，拓展數字貿易、跨境電商、數字貨幣等領域的合作機會，通過推動國際標準制定、知識產權保護、數字技術創新合作等措施，通過國際合作，提升中國數字經濟的全球影響力。梁振英認為，這五個方面的發展將為香港提供新的機遇。

數字化經濟發展委員會年初提交建議

陳茂波致辭時指出，香港作為國際金融中心和創新科技樞紐，必須積極推動數字經濟發展，因競爭十分激烈，不進則退，「數字化經濟發展委員會」今年初會向港府提交建議，港府會著力推行有關建議。他又提到，會加速數字基建建設，促進數據安全有序流動和使用，加快數字轉型的步伐，大力培育人才。

跨境數據流動方面，陳茂波指，內地的數據流動到香港，讓香港同時匯聚內地和國際數據，這對香港人工智能、大數據和醫藥產業的研究和發展，將起很大的促進作用，能進一步提升香港對創科企業落戶的吸引力，也有助香港發展為國際數據樞紐。「未來我們還會進一步尋求中央部委的支持，探討擴大數據來港的地域和規模，並研究跨境數據治理的框架和進行數據交易的可能。」

劉光源：國家數字經濟發展生機勃勃 為香港提供堅實後盾

劉光源致辭時形容，國家數字經濟發展生機勃勃、氣象萬千，為香港數字經濟發展提供了堅實的後盾、廣闊舞台和無限機遇。而香港具備發展數字經濟的良好條件，資訊科技基礎設施完善，為數字經濟發展提供了硬件支撐；科研實力雄厚，為數字經濟發展提供了人才儲備和智力資源。中聯辦將繼續當好超級聯絡人、超級服務員，為業界搭台、為香港鼓勁。

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責任編輯：林曉君

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