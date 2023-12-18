【上訴終院】涉鰂魚涌公園槍殺姨舅囚終身　女保鑣准上訴終院明年5月初聆訊

▲ 女保鑣准上訴終院明年5.26聆訊。（資料圖片）

2018年鰂魚涌公園槍殺案，任職保鑣的49歲女子詹心桀疑因不滿姨舅遲遲未處理外婆遺下之物業，未能於其母親去世前分配得益而動殺機，早年被裁定謀殺等4罪成，判囚終身。詹早前就定罪提出上訴被駁回，再向上訴庭申上訴終院許可證明書被拒，今(18日)向終審法院申請上訴許可獲批，終院認為其中1項爭議理據具廣泛及重大法律爭議，並排期於2024年5月8日聆訊。



上訴人詹心桀（49歲），被控於2018年6月26日及27日，在香港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），並於6月26日在太古城道鰂魚涌公園，意圖使二舅父詹前駒（75歲）及三姨詹小慧（65歲）的身體受嚴重傷害而向他們射擊。上訴人於2021年被裁定2項謀殺及2項有意圖而射擊罪成，判囚終身。

上訴一方提出的議題指，根據《殺人罪行條例》受減責神志失常影響的人舉證責任在於辯方，做法不合理地貶損上訴人無罪假定的權利，有違《基本法》及《人權法》。終院則質疑由控方證明被告受減責神志失常的做法豈不是較困難，上訴一方則指謀殺案被告一般難以獲准保釋，控方的專家比辯方專家往往能更快與被告會面。

上訴一方又指控方曾於結案陳詞質疑上訴人假裝患病，而原審法官引導陪審團時提及上訴人或涉及說謊話。上訴一方認為說謊與陪審團不相信上訴人，兩者屬不同基礎。

終院聽取陳詞後，認為涉及根據《殺人罪行條例》受減責神志失常影響的人舉證責任在於辯方之議題，具廣大及重要法律爭議，故就此議題批出上訴許可，並定於2024年5月8日進行上訴聆訊。

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記者：林育慧