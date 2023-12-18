  • 18°C
香港時間 : 20231218日 (週一) 18:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上訴終院】涉鰂魚涌公園槍殺姨舅囚終身　女保鑣准上訴終院明年5月初聆訊

社會 15:32 2023/12/18

分享：

分享：

熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

女保鑣准上訴終院明年5.26聆訊。（資料圖片）

2018年鰂魚涌公園槍殺案，任職保鑣的49歲女子詹心桀疑因不滿姨舅遲遲未處理外婆遺下之物業，未能於其母親去世前分配得益而動殺機，早年被裁定謀殺等4罪成，判囚終身。詹早前就定罪提出上訴被駁回，再向上訴庭申上訴終院許可證明書被拒，今(18日)向終審法院申請上訴許可獲批，終院認為其中1項爭議理據具廣泛及重大法律爭議，並排期於2024年5月8日聆訊。
 
上訴人詹心桀（49歲），被控於2018年6月26日及27日，在香港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），並於6月26日在太古城道鰂魚涌公園，意圖使二舅父詹前駒（75歲）及三姨詹小慧（65歲）的身體受嚴重傷害而向他們射擊。上訴人於2021年被裁定2項謀殺及2項有意圖而射擊罪成，判囚終身。

上訴一方提出的議題指，根據《殺人罪行條例》受減責神志失常影響的人舉證責任在於辯方，做法不合理地貶損上訴人無罪假定的權利，有違《基本法》及《人權法》。終院則質疑由控方證明被告受減責神志失常的做法豈不是較困難，上訴一方則指謀殺案被告一般難以獲准保釋，控方的專家比辯方專家往往能更快與被告會面。

上訴一方又指控方曾於結案陳詞質疑上訴人假裝患病，而原審法官引導陪審團時提及上訴人或涉及說謊話。上訴一方認為說謊與陪審團不相信上訴人，兩者屬不同基礎。

終院聽取陳詞後，認為涉及根據《殺人罪行條例》受減責神志失常影響的人舉證責任在於辯方之議題，具廣大及重要法律爭議，故就此議題批出上訴許可，並定於2024年5月8日進行上訴聆訊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【香港高鐵】聖誕新年每日加11對車　新班次可用「靈活行」改乘
今日 14:42
【香港高鐵】聖誕新年每日加11對車　新班次可用「靈活行」改乘
【區議會】區議員履職監察指引曝光　訂明出席率不可低於80%
今日 15:25
【區議會】區議員履職監察指引曝光　訂明出席率不可低於80%
【非禮案】深水埗站17歲少女遭非禮　警拘35歲色狼
今日 15:05
【非禮案】深水埗站17歲少女遭非禮　警拘35歲色狼

你可能感興趣

【香港高鐵】聖誕新年每日加11對車　新班次可用「靈活行」改乘
今日 14:42
【香港高鐵】聖誕新年每日加11對車　新班次可用「靈活行」改乘
【區議會】區議員履職監察指引曝光　訂明出席率不可低於80%
今日 15:25
【區議會】區議員履職監察指引曝光　訂明出席率不可低於80%
【非禮案】深水埗站17歲少女遭非禮　警拘35歲色狼
今日 15:05
【非禮案】深水埗站17歲少女遭非禮　警拘35歲色狼
謀殺 鰂魚涌 香港 基本法 太古地產 太古城

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
吳千語與富三代施伯雄結婚照流出　戴三對龍鳳鈪出嫁
吳千語與富三代施伯雄結婚照流出　戴三對龍鳳鈪出嫁
兩性關係｜同居5年意外懷孕流產後分手 前男友提告追禮金判決出爐惹熱議
兩性關係｜同居5年意外懷孕流產後分手 前男友提告追禮金判決出爐惹熱議