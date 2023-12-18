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婆媳關係丨惡奶奶說話尖酸經常當眾刁難　高EQ新抱兩招完美KO奶奶

家事百科 16:48 2023/12/18

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惡奶奶經常難為新抱，有次更當著其他親戚面前催生仔，怎料新抱一句神回應，即場令奶奶從此不敢再問。(iStock圖片)

婆媳關係從來都是千古難題，但總有聰明人能以輕鬆手法，化解惡奶奶招數。台灣有網友早前分享自家親戚故事，惡奶奶經常難為新抱，有次更當場催生仔，怎料新抱一句神回應，即場令奶奶從此不敢再問。網友看過後紛紛狂做筆記，表示「要學起來」。

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一名網友早前在社交平台Dcard以「如何完美KO惡婆婆」為題發文，表示家中有一位伯母，為一名退休老師，有點自以為是、自以為「為你好」的那種老人，雖則相處多年明白她並無惡意，但觀乎她對獨子堂哥的溺愛，總讓人覺得她以後一定跟惡奶奶只有一線之隔，而結果果然被帖主料中。

堂哥當時帶了還是女朋友的堂嫂回家吃飯，知道堂嫂讀新聞系，伯母於是在看電視新聞時，就問堂嫂：「那個xx主播不是你學姊嗎？你怎麼沒有跟人家一樣去當主播？」怎料堂嫂笑笑口說，「如果我去當主播，xx（堂哥）還追得到我嗎哈哈哈哈哈哈哈哈哈」就是這一笑，讓伯母臉一歪「無話可說」，堂哥更在旁邊默默點頭。

後來婚後，伯母也經常在家族聚會上給新嫂下馬威，例如「我只有xx這個兒子沒有女兒，你嫁進來我們家，看你是希望我把你當女兒還是當媳婦啦，看你怎麼表現」，讓帖主一聽想忍不住想「哇來了來了，傳說中的惡婆婆出現！」，但堂嫂卻三兩撥千斤，笑笑地表示「其實我都沒差耶，兩個差別在哪裡？」，讓伯母再度說不出話。

後來有次，伯母又在家庭聚會上表示「我們家就只有一個兒子，xx（別的親戚）小孩都兩個了，你們有沒有在努力？」，堂嫂一聽就回「有哇我們每天都很努力耶，你沒來的時候我們一天可以努力好幾次」，在場長輩瞬間尷尬沉默，最後還是叔叔出來打圓場，叫伯母不要打擾年輕人，才化解堂嫂的神回應，從此伯母再也不敢提這個問題。

帖主事後忍不住問堂嫂為什麼可以忍受伯母，她表示明白伯母本意是善良的、沒有惡意、只是想為兒子好，雖然有時候碎念真的有點煩，例如「像每次她來我們家都要一直唸我們後陽台的燈泡壞了不換，可是那邊根本沒人會經過，而且她都只對我唸。」後來我直接比一個「我就跟她比一個『我就爛』手勢，最後她就叫老爺來換。

自此以後，伯母的惡奶奶氣質也被堂嫂的天兵性格磨掉不少，每次伯母講到堂嫂「我那個媳婦啊⋯」都是一副又好氣又好笑的樣子，更忍不住讚她「本性很乖啦，只是有時候皮皮的。」

帖文一出，不少網民稱要跟堂嫂學習，稱讚她有高EQ，「堂嫂有相當程度的內涵與自信，所以故意刁難的話語進不到他的心裡，而且正面看待婆婆護兒子的行為，完美吸收傷害，又不用跟婆婆對立，太強了~想跟堂嫂看齊~」、「一皮天下無難事」、「裝傻+粗神經就對了」、「堂姐完美詮釋了「一皮天下無難事」+「伸手不打笑臉人」。這兩招靈活運用，婆婆也認栽，堂姐太強大了」，看來惡奶奶跟惡新抱，真的都只是一線之隔啊。

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責任編輯︰王明芳

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