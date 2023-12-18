【沙頭角】沙頭角禁區明年一月一日起進一步開放　 每日最多1000名旅客申請禁區紙 【即睇申請方法及景點】

第二期沙頭角開放計劃將於明年1月1日展開，首階段容許每日最多1000名旅客經網上申請禁區許可證後，進入除中英街以外的整個沙頭角遊覽，讓更多人有機會認識沙頭角和鄰近外島的歷史文化和天然地貌，推廣文化生態旅遊。



每日的遊客名額包括700名旅行團旅客及300名個人旅客，旅行社或旅客可以先到先得的方式，登入警務處網上服務申請平台免費申請電子旅遊禁區許可證，香港市民或訪港旅客皆可申請，申請方法如下：

申請方法 網址：（www.es.police.gov.hk）

直接聯絡持牌旅行代理商報名參加遊覽沙頭角的旅行團 申請詳情： 申請需時三個工作天

一月的名額現正開放申請

每個月的首日開始接受下一個月全部日子的申請 可遊覽景點：

中英街檢查站前的中英街花園 (內設可眺望中英街的許願瞭望台以及模仿香港舊式火車站和一比一的火車頭)

國家級非物質文化遺產沙頭角魚燈舞場景的魚燈廣場

保留昔日外觀的舊沙頭角消防局

描繪沙頭角傳統文化活動的順平「壁畫街」

到沙頭角郵政局購買富沙頭角特色的明信片，並蓋上該郵局獨特的郵章

遊覽全港最長的碼頭——沙頭角碼頭、香港僅存最大型廣州式騎樓群「新樓街」

旅遊發展局表示，特設專題網頁（www.discoverhongkong.com/tc/explore/discover-sha-tau-kok.html），介紹沙頭角的「十大景點」、「十大美食」和「十大文化體驗」，帶領旅客和市民一同探尋沙頭角新體驗。



旅遊發展局提醒，前往沙頭角的個人旅客必須使用公共交通工具進入沙頭角，不得駕車進入。旅客可乘搭以下交通工具︰



（一）於港鐵上水站或粉嶺站乘搭78S巴士（特快班次）或78K巴士；

（二）於港鐵上水站乘搭55K專線小巴，於總站下車；或

（三）在港鐵藍田站乘搭277A巴士。



部分上述巴士路線在特定時間服務，運輸署將發出交通通告公布公共運輸服務的詳情，巴士公司稍後亦會更新網頁以供乘客查閱。

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責任編輯：陳展棋