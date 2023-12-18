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大灣區教育展丨灣區教育展逾三萬內地家長入場　同場舉辦「香港方程式小車比賽」激發學生創意

升學教育 16:07 2023/12/18

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

首屆（大灣區）香港學校教育展完滿舉行，同場更舉行「香港方程式小車比賽」、「校際人工智能EDGE級方程式比賽」，激發不少學生挑戰創新、科技思維。(有關機構提供)

為期三天的首屆（大灣區）香港學校教育展完滿結束，三日錄得逾3萬入場人次。不少校長反映場面熱鬧，除了學校攤位人流不絕外，同場更舉行「香港方程式小車比賽」、「校際人工智能EDGE級方程式比賽」，激發不少學生挑戰創新、科技思維，政府資訊科技總監黃志光表示，樂見今年參賽隊伍結合設計意念和實踐。

為期三天的首屆（大灣區）香港學校教育展完滿結束，三日錄得逾3萬入場人次。(有關機構提供)

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校長專訪｜從各國搜羅特色教具激發創意　香港靈糧堂幼稚園高廣度教學提升自主學習能力

首屆（大灣區）香港學校教育展順利完成，同場舉行的「校際人工智能EDGE級方程式比賽」，保良局蔡繼有學校獲奪JetRacer精英組決賽冠軍及亞軍、仁濟醫院靚次伯紀念中學獲得季軍。政府資訊科技總監黃志光表示，比賽對學生如何運用人工智能(AI)於自動駕駛上有深入的理解和掌握，資訊科技辦推出各項計劃讓學生接觸編程、邏輯思維等資訊科技概念及技術，鼓勵他們未來投身創科行業。

至於今年智慧城市聯盟、仁濟醫院靚次伯紀念中學及STEM PLUS首度合辦「香港方程式小車比賽」（Nerdy Nerdy Derby），邀請亞洲包括馬來西亞、韓國、中國等多間學校、逾200個學生參賽。Nerdy Derby是微型小車製作及比賽，吸引大批小朋友發揮創意，製作獨一無二的小車。學生利用木材組裝車身及配合Arduino編程計時及測試速度。智慧城市聯盟副會長馮卓能表示，車輛需經過高高低低的軌道，小朋友需反覆測試車輛能否抵達終點。

今年智慧城市聯盟、仁濟醫院靚次伯紀念中學及STEM PLUS首度合辦「香港方程式小車比賽」（Nerdy Nerdy Derby），邀請亞洲包括馬來西亞、韓國、中國等多間學校、逾200個學生參賽。(有關機構提供)

仁濟醫院靚次伯紀念中學副校長郭志文稱，這項比賽通過製作和競賽微型小車，讓學生實踐和測試，藉以培養他們的想像力和創造力。比賽設有不同的組別，並特別設有 「最快完成」、「最慢完成」和「最佳設計」的獎項，鼓勵學生從不同方向調節小車的設計和作多次測試。在首天的國際賽中，來自馬來西亞濱華一校CHUA MING JUN和CHUA YP分別獲得「最快完成」冠軍和季軍，而香港仁濟醫院何式南小學的王俊仁則獲得「最快完成」亞軍。來自馬來西亞濱華一校的CHUA MING JUN 和YEOH YU HEN分別獲得「最慢完成」冠軍和亞軍，而來自韓國APGUJUNG ELEMENTARY SCHOOL的RYAN KIM則獲得「最慢完成」季軍。

另外小學邀請賽，仁濟醫院何式南小學王俊仁獲得「最快完成」亞軍，仁濟醫院蔡衍濤小學吳昊玥和陳柏均分別獲得「最慢完成」亞軍和季軍。荃灣商會學校李星宇和戴俊銘分別獲得「最慢完成」冠軍和季軍，而仁濟醫院蔡衍濤小學吳昊玥則獲得「最慢完成」亞軍。

STEM PLUS創辦人劉靖瑋表示，「香港方程式小車比賽」不僅能夠提供學生們實踐科學和工程原理的機會，更能培養他們解決問題的能力，昐能繼續推動STEAM教育在香港和其他地區交流機會。

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責任編輯︰王明芳

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