【財會年結】陳振英再評官員表現　較以往「貼題」惟個別仍有改善空間

▲ 立法會財務委員會年結記者會。（趙居逸攝）

立法會財務委員會今日（18日）聯同人事編制小組委員會、工務小組委員會召開年結記者會。財會主席陳振英表示，截至今年12月8日，獲財委會批准的項目共有66項，所有政府提交的項目已完成審議，合共涉款約1,430億元。陳振英亦再點評官員表現，指他們有「答題水平」明顯改善，惟部分官員仍有改善空間。

陳振英指出，財委會在本會期合共舉行28次會議，總時數約65小時，平均1小時21分鐘審議一個項目。部分比較高金額，和受公眾關注的項目，例如涉款149億的簡約公屋則用時4.5小時審議。

他又指，獲批項目包括，19項人事編制和31項工務工程的撥款建議，當中有6項在財會作進一步討論，其中5項為小組委員會建議，至於小組委員會不建議進一步討論的情況下，財委會委員要求推翻有關建議的機制發揮了作用，包括2次申請，其中一次獲得支持。陳振英指，足以證明機制有效，但有關機制是否需要作調整，已和不同黨派議員溝通，主流意見認為適宜再觀察一段時間。

陳振英於上年度財會年結時，曾指部份官員水平有差異，有進步空間。被問到如何評價今年官員的表現，陳振英稱，從財委會進程、效率來看，今年官員的表現明顯有改善，特別是「答題」較以往貼題，不過他指有個別仍有改善空間，「部分官員可能少來財委會，通過一段時間的訓練或經驗，相信答問質數會越來越好。」

陳振英強調，面對財政赤字「高企」，審慎理財和善用資源至關重要，財委會會和兩個小組委員會將各施其職，協助政府維持財政可持續性，確保公帑用得其所。

葉劉淑儀料來年人事編制項目將減少

人事編制小組委員會主席葉劉淑儀表示，政府提交的19項人士編制建議，全部獲得財委會批准。本年度人事編制小組委員會一共開了14次會議，共29小時，平均每個項目審批1.5小時，預測明年人士編制的增加會減少。她又指，本年度無論是開會次數、審議時間，還是通過項目，均較2022年多，足見委員「落力」承擔監察工作。葉劉淑儀預計，受財赤影響，加上配合特首施政施政的位置已「開得七七八八」，因此來年人事編制項目會少很多。

盧偉國不認同議員「為問而問」

工務小組委員會主席盧偉國表示，本會期共舉行17次會議，合共32小時，平均每個事項審議54分鐘。共審議35項撥款建議，總撥款額1328億元，其中31項獲財會批准，涉款1226億元。被問到委員發言重複，是否「為問而問」，盧偉國不認同，他指委員踴躍提問，強調提問貼地，但委員未必「全程坐在這」，作為主席會作適當提點，讓當局重點回應部分問題，「這是主席的工作，讓會議討論的更有效率。」

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記者：趙居逸