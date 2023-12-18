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【裝修噪音】環保署就管制住宅裝修噪音公眾諮詢　提兩方案管制撞擊式破碎機及鑽孔機

社會 17:42 2023/12/18

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環保署就管制裝修噪音展開公眾諮詢。（資料圖片）

環保署今（18日）就管制住宅裝修噪音展開公眾諮詢，署方建議禁止使用超過10公斤的撞擊式破碎機，同時禁止於周六、日及公眾假期的任何時間使用撞擊式破碎機或鑽孔機，並限制及縮短上述兩者的操作時間及日數，以及引入呈報機制，諮詢期兩個月，預計明年提交新規例予立法會審議，2025年實施。

署方建議，凡使用化撞擊式破碎機均要在使用前3天呈報，並提出兩個方案，方案一是呈報費用500元，作業日期為5個工作天，可作業時間就由上午9時至下午6時；方案二則呈報費100元，作業日數可有8日，而時間就由早上10時至下午5時。首次呈報有效期為兩個月，工作日不需要連續，但若未能完成而需再次呈報，第二次呈報有效期只有1個月，且只會准許連續兩個工作天使用，費用與首次呈報一樣，即方案一繳交1000元可在7個工作天使用撞擊式破碎機，方案二就200元可以使用10個工作天。

撞擊式鑽孔機就無須呈報且不限作業日數，但就管制作業時間也有兩個方案，方案一是限制只能在上午11時至下午2時使用，方案二就設計上午10時至下午5時。

環保署2月提交立法會的擬議修例建議只有方案一，署方發言人解釋，方案二是在3至12月諮詢業界後決定提出，指實際使用破碎機打拆或開槽均能在2天之內完成，5日或8日均有足夠時間完成工序；但若只有5日就要小心規劃，否則有改動會較困難；而8日則更有彈性，可較靈活地與業主及設計公司調配工作先後，惟市民就要受噪音影響多幾天，歡迎市民提供意見。至於何解方案一價錢較貴，署方發言人指，由於方案一曾諮詢立法會，故繼續維持，若市民認為價錢應調低，也可以提出。

發言人又表示，除拆磁磚，仍須要用撞擊式破碎機外，其他各項工序均有可替代的寧靜設備，如開槽可以用開槽機取代破碎機，可以下降20分貝。發言人相信是次修例管制使用日數及時間可以提供誘因，讓裝修業界逐步轉用寧靜工具，並提到署方的《寧靜裝修先導計劃》提供免費借用寧靜裝修設備服務，業界可到預約平台了解詳情。

另外，以往均要環保署人員在場才可以執法，發言人稱，之後希望可由市民、居民或物管制員均可以協助紀錄，再由署方人員案有關資料決定是否檢控，署方也有信心開發人工智能系統識別香港的噪音，協助執法。

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記者：黃小冰

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