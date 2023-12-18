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模範夫婦丨紅寶石婚籌善款回饋社會　張文新車淑梅婚姻保鮮靠7字歌名

娛樂 16:56 2023/12/18

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

車淑梅比張文新更早入港台，二人共譜戀曲，於1983年在大埔婚姻註冊處註冊。（王茵芸攝）

兩個人能有緣走在一起，總有萬千理由，前香港電台助理廣播處長張文新，與太座車淑梅仍然相敬如賓，並同偕40年，夫妻間的相處之道，是一門值得分享的學問。

對於早前舉行「40．70．100」慈善午宴，原來兩口子也曾猶豫過。淑梅姐說：「其實不想太過高調和騷擾朋友們，幸得子女支持，而我們也本着3個原因：結婚40年；丈夫70歲大壽；和我倆加起來也入行100年了。」

張文新續說：「這個慈善午宴共籌得22萬，那我們就把它當成聖誕禮物，送給我們服務的慈善機構，其中一個受助單位是義務工作發展局香港傑出義工會，鼓勵更多人做義工；另外還有支持SEN兒童及為長者服務提供服務的寰宇希望。」一舉多得，令他倆的紅寶石婚更添意義。

早前在沙田馬會會所舉辦「4070100」慈善午宴，並把所籌得的善款捐給他們退休後參與的義工組織。（受訪者提供）

手機牛排喻婚姻

記：如果可以給你們選，你們會用甚麼來定義40年婚姻關係？

張：我會以手機來形容這40年婚姻旅程。手機愈來愈重要，一路把我們的個人相關的資訊／照片等儲存起來，而感情需要慢慢累積起來，像手機一樣，後來，漸漸變成一件不能離手、非常重要的個人物品，當然，她重要過手機吧！

車：但我發覺你的手機愈來愈少我的相呢！

張：因為多了很多孫仔孫女相嘛！

車：哈哈！我覺得好似一塊牛排，永遠需要趁熱食， 要經常提醒自己，要即刻品嚐美食的心態，因為牛排一凍了，味道完全是兩回事，把對方的 體貼要即時體會。保持這種心態能令關係歷久常新。

記：那還記得這40年的婚姻紀念日是如何慶祝？

張：一至十周年沒大肆慶祝，因當時我倆正值事業博殺期，大多是我倆吃個燭光晚飯，或和跟家人食飯
車：第十年過後，也許兩個人太單調，他喜歡高朋滿座的感覺，結婚紀念日開始邀請好友加入，幸好孩子長大後，他開始慢慢放開朋友。

張：20周年那年，我們一家人再去芝柏拍一輯家庭照，記得當年也是到芝柏我們結婚照呢！到30周年，兒子給我們驚喜，預訂了一個布達佩斯之旅，更讓我倆一嘗當地一家非常有名的米芝蓮餐廳呢！

結婚20周年，張家舉家再到芝柏拍攝新一輯家庭照。（受訪者提供）

記：可說說對方的小動作和習慣？

車：他走得太快，經常要在人群中認住他。我時常問他行得快還不是頂等我，我建議他應該將步伐減慢。

張：對，我也比較心急，節奏快一點。而她比較溫柔一點，所以有時慢手慢腳，尤其出門時總是慢條斯理，所以現在逢有節目，我都會把出發時間提早15分鐘。

愛情最好是儲回來

查實張文新這對伉儷一開始並非如沐春風一帆風順，話說當年車淑梅因鄉下一位非常靈驗的老婆婆，批過一句將來會嫁給姓黃的男士後，她一直未有全情投入與新哥的戀情，及後得知張父親把兒子過繼一名姓黃的相士並改名黃天佑後，女方即把對方視為命中注定的如意郎君，除了積極回應男方的追求，就此一起同偕40年的人生路呢！

記：你們都是共事同一個機構（香港電台），不怕悶嗎？

張：悶就沒有，有時同一個工作空間能提供動力，不過對我同機構工作，就要公私分明，不能徇私，就好像她做《晨光第一線》時，我就不會管，由她與曾智華配合吧！

車：我們在電台一起長大，好處是同事們也看著我們長大，每一個都是兄弟姊妹，有時在大會上要責怪員工時，他會先找我出來訓示，而同事也會幫口並安慰我。在公司還有同事替我招架，但在家遇上一個24小時的上司，其實真的好難！

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近年我就學會一個方法，就是他開始嘮叨時，我就會在心中開始數數字，那時間會很快過，又不傷和氣，從中令我懂得夫妻之間的說話，毋須每一句都太認真看待！

記：很多人說你們是模範夫妻，可分享你們的相愛相處之道？

張：我會用張學友一首歌《每天愛你多一些》來概括。好多年輕一代都追求百分百的熱戀和激情，但須謹記一件事，而拍拖跟結婚是兩回事，同樣你因為她青春美麗，也得接受慢慢衰老。

我會建議愛情最好是慢慢儲起來。就好像我們結婚40年，我仍有好多事不明白她的，那代表可以在對方身上發掘新鮮感。

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三多三少三處

張：較早前我整理了一個退休夫婦生活適應錦囊，提出一個三多、三少、三處的心態。首先多給予空間、多關心和多發掘優點；少猜疑、少沉默和抱怨；至於多想對好處，體諒難處，包容短處呢！

車淑梅表示跟張文新首次溫馨拍拖看的電影，是1981年在港上映的《法國中尉的女人》（王茵芸攝）

車：人要好好計劃自己的人生。我盡量做一個快樂的人生，人生最大遺憾就是來不及愛。要多些愛身邊的人，有些人很簡單，但簡單就是快樂。而我好開心，我這位丈夫非常坦蕩蕩，有話直說的一個人。所以我也教女孩子，找男人要找這種正直男人呢。當然，重中之重，你想找一個好人，你也要先做一個好人。

記者：黃鑑江

場地提供：Giovanni Pina Ristorante, Bar & Pasticceria（2755 1088）
 

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