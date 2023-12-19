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食用安全︱火鍋店回收食剩湯底　提煉「口水油」重用3年售6.5萬鍋　誤吃恐患一癌症

食用安全 10:04 2023/12/19

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火鍋店回收食剩湯底，提煉「口水油」重用3年售6.5萬鍋！誤吃恐患一癌症。

自從內地通關後，不少北上都喜愛北上大歎美食。不過，內地一間火鍋店早前被揭將湯底過濾重用，提煉「口水油」供食客享用，3年間共售6.5萬鍋，火鍋店老闆等13名被告近日被法院分別判囚1至12年。

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綜合內地傳媒報道，涉案的入川毛肚火鍋店自2017年4月開業，其後發展成當地知名火鍋品牌。但自2019年1月起，火鍋店為節省成本，老闆夥同店內員工將食客享用完的牛油火鍋湯底回收，倒入桶內過濾殘渣，最後收集存放漂浮在表面的油，提煉加工成「口水油」，並於翌日向新下單的火鍋湯底中添加「口水油」予顧客食用，極度噁心。

經當局調查發現，涉案火鍋店近3年期間累計銷售6.5萬餘個火鍋湯底，銷售金額達170萬餘元（人民幣下同，約188萬港元）。

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法院狠判結果出爐

安徽淮南中院近日宣判指，經當局鑑定，涉案火鍋店使用的「口水油」屬於廢棄油脂，即「地溝油」之一。法院認為，國家已明令禁止用餐廚垃圾、廢棄油脂、各類肉及肉製品加工廢棄物等非食品原料，生產、加工食用油。

涉案火鍋店明知卻仍利用「地溝油」犯罪，生產、加工油脂作為食用油銷售，行為惡劣。依照刑法《生產、銷售有毒、有害食品罪》規定，以生產、銷售有毒、有害食品罪，向入川毛肚火鍋店定罪處罰。

最終，涉案火鍋店老闆牛某、王某等13名被告，分別被判處有期徒刑最高12年至1年、罰款125萬元至2000元（138萬-220元港元）不等。同時，判決支持安徽省消費者保護協會對涉案方提起的民事公益訴訟，判令各被告須支付懲罰性賠償金共計512萬餘元（567萬港元）。

地溝油或劣質花生油黃曲霉素含量超標 易誘發肝癌

肝癌是亞洲常見癌症之一，亦是本港第3號癌症殺手。肝癌權威專家、本港外科專科醫生潘冬平曾指出，長期吃劣質食用油，可引致肝癌。

潘冬平表示，內地肝癌發病率冠絕全球，據世界衛生組織調查，全球每年逾80萬肝癌新症中，中國就佔了近半達39萬；而「地溝油」或許是造成此現象的可疑因素之一。其中黃曲霉素常見於花生及發霉食物，可形成肝癌細胞， 已被世衞劃定為一級致癌物，惟內地地溝油或劣質花生油不時被驗出黃曲霉素含量超標。故相信內地人日常飲食時，或不時攝取了該種毒素，以致容易誘發肝癌。

另外，消委會亦提醒市民，食油脂肪酸有好壞之分，其中飽和脂肪酸和反式脂肪酸，都會增加體内壞膽固醇水平，增患心血管病風險。在煮食油炸時，如出現以下情況，建議將食油棄置並及時更換食油：

  • 當油炸用食油顏色明顯變深。
  • 出現明顯油膉味。
  • 於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

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