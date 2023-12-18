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林海峰演唱會丨葛民輝驚喜登場　預告軟硬天師明年合體開騷

娛樂 17:15 2023/12/18

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

《林海峰 Uncle Auntie Farewell Party演唱會2023》

一連三場於亞洲國際博覽館ARENA舉行的《林海峰 Uncle Auntie Farewell Party演唱會2023》在昨晚（12月17日）圓滿結束。由30METHING開始，林海峰（Jan）的演藝生涯中經歷過不少第一次；來到50METHING，今年舉行他人生的第一個演唱會。

是次演唱會的製作及表演均誠意十足，除與舞蹈員及樂隊帶來連場精彩歌舞演出外，歌曲配合的影像更遠赴外地拍攝，務求令觀眾更能感受背後的故事；演唱會亦融合了是但噏，令現場充滿笑聲，與各位uncle及auntie共渡3個愉快的party night。

林海峰演唱會「綵排」叱咤頒獎禮　姜濤驚喜現身唱《蒙著嘴說愛你》

林海峰演繹多首經典
 
林海峰在演唱會上演繹多首他本人創作的新舊作品，當中包括經典作《For You》、《男子組》、《流行曲》及《的士夠格》等，又於演唱會上唱出多首近年新作，如《返鄉下耕田啦你》及《蛋撻》等。

在個唱中段與台下觀眾互動環節，觀眾直言是Jan的忠實粉絲，Jan 即送上一大籃禮物，粉絲大叫「好籃開心」。Jan除將愛犬Millie畫成畫作外，筆下的Millie在演唱會尾段更化身巨型人偶與他勁歌熱舞，炒熱全場氣氛。

嘉賓驚喜登場 

3晚的演唱會各有驚喜，首場嘉賓姜濤驚喜現身並獻唱歌曲。第2場邀得陳奕迅任嘉賓，二人惺惺相惜，在台上不吝嗇地大讚對方是自己心目中的「Top 5」歌手。

陳奕迅更唱出林海峰為他填詞的《塵大師》，Jan亦在台上分享這份歌詞背後的故事。

在尾場的嘉賓，則是Jan多年來的好拍檔葛民輝。

軟硬天師在台上合體，大螢幕上預告2024年軟硬將舉行演唱會，全場觀眾歡呼。

軟硬天師於台上合體唱出多個版本的《廣播道Fans殺人事件》，以經典作燃點全場氣氛，為3場演出劃上完美句號。

最新影片推介：李施嬅專訪

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新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

撰文 : TOPick柴犬出動

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