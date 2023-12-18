從小培養健康習慣及心理質素 何詩蓓呼籲全港小學參加「AIA健康校園計劃」

▲ 何詩蓓呼籲全港小學參加「AIA健康校園計劃」。

在今年9月至10月期間，「香港女飛魚」何詩蓓在短短30日內出戰杭州亞運及游泳世界盃共29場賽事，一路過關斬將，勇奪15面獎牌，更打破多項紀錄，成績驕人。面對近乎「一日一賽」的密集賽程，何詩蓓分享其保持最佳狀態的秘訣：「除了平常訓練時做足準備，更重要是比賽期間保持良好心態。即使已經很疲累，仍然要想方法讓自己在下一場賽事中力爭更佳表現，這一點真的十分感謝教練幫忙。」作為精英運動員，何詩蓓時刻精益求精、力求突破，背後的推動力源自相信自己還有更多潛能的信念：「我覺得自己在游泳生涯中還未到達頂峰，仍然有進步空間。雖然我未知何時到達終點，但我的目標只有一個：每次比賽都要較上次發揮得更好。」

以最佳心理質素應對傷患困擾

如今何詩蓓在國際泳壇屢創佳績，但她亦曾經歷過傷患困擾的低潮，在2018年更因腳傷而被逼缺席雅加達亞運會。何詩蓓一邊回想過往經歷，一邊感激身邊一直陪伴同行的人：「每當因傷而要忍痛決定退賽，難免感到很沮喪和失望。幸好，我身邊的教練、隊友及父母均全力支持我，加上醫療團隊及物理治療師幫助，讓我能夠盡快恢復訓練，回復狀態。」治理傷患以外，受傷後如何調整心態其實更考功夫。眼看其他對手如期接受訓練，自己卻必須暫停訓練日程，難免會覺得自己有所退步。

然而，這些經歷卻讓她發展出一套獨到心得：「無法完成整套兩小時的訓練，會否有方法讓自己每日都可進步少許？所以我給自己設定一些小目標，再循序漸進地提高，例如這星期的目標是完成一小時訓練，下星期可以嘗試加長至一個半小時，一個月後看看能否回復到正常的兩小時。運動員生涯必定面臨很多挑戰，所以一定要想方法去克服。」事實證明，何詩蓓愈戰愈勇，如今已成為國際賽事頒獎台上的常客。

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家人與同伴成最強後盾

要培養出這份不屈不撓的精神，家人的育兒方式當然功不可沒。何詩蓓十分感激父母從小鼓勵她和姐姐接觸不同類型的運動，除了鍛鍊身心外，亦幫助她們拓闊視野，增廣見聞。此外，父母的無條件支持，亦推動她向運動員之路進發：

自己十分幸運，無論我有任何決定，例如我想成為運動員，即使沒有成績，父母都會全力支持我繼續去做，沒有給我任何壓力。

有家人作為強大後盾，何詩蓓可放心追夢。在學時期，何詩蓓需要兼顧學業與游泳，每天清早起床進行訓練，完成後再去上課，下課後又繼續練習，從無間斷。能夠如此堅持，有「同聲同氣」的同伴十分重要。

我很希望能夠在讀書與游泳之間達到兩全其美。當我在美國讀大學時，泳隊所有成員都與我一樣是學生運動員，大家都在經歷同樣的日程，讓我感到並非孤軍作戰。最難忘的是考試期間，我與泳隊成員一起到圖書館溫習到最後一刻，考完試後立即投入訓練，夜晚又再回到圖書館繼續準備考試。雖然辛苦，但要兼顧兩者就必須有所付出。

這段經歷造就了何詩蓓刻苦堅忍的性格，而她亦希望以身作則，為小朋友帶來正面影響。

如今我作為運動員，取得不錯的成績，除了希望鼓勵小朋友接觸更多運動外，更希望他們相信自己亦能夠兼顧學業與運動，不一定要取捨其中一面。

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鼓勵全港小學參加AIA健康校園計劃

童年時已投入運動員訓練的何詩蓓，從小已養成注意均衡飲食及擁有充足睡眠的健康生活習慣。她認為，學校在培養小朋友的健康意識中擔當重要角色。「父母以外，與小朋友相處最長時間的就是學校的老師與同學，因此學校亦成為培養健康習慣的好地方。我認為，從小培養出比較簡單的健康生活習慣，長大後亦自然更容易擁有健康生活模式，對身心皆有好處，亦有助他們加強投身社會時的抗壓能力。」

身為友邦香港及澳門大使，何詩蓓鼓勵全港小學參加「AIA健康校園計劃」，在校園推廣健康生活，並報名參加「AIA健康校園挑戰賽」，分享計劃內容及成果，優勝學校可獲最高總值5萬美元（約值39萬港元）的健康活動體驗作為獎勵，讓全校學生通過嘗試不同的新興運動或豐富的戶內戶外活動，實踐健康生活的樂趣。

同時，優勝學校亦將代表香港參加「AIA健康校園挑戰賽區域總決賽」，與澳洲、印尼、馬來西亞、泰國和越南的小學爭奪「AIA健康校園」小學組區域總冠軍殊榮。與此同時，計劃更提供由專家撰寫的教學資源，供老師免費下載使用，便利老師將這些課題融入現有教學進度，實踐打造健康校園的計劃。

最後，她特別寄語給香港的小朋友及年輕人：「希望小朋友自小培養出全面及健康的身心靈發展，不只要注意均衡飲食，有足夠運動，亦要兼顧心理健康，例如樂觀面對挑戰、適時幫自己減壓，心情緊張時可以深呼吸來紓緩情緒。此外，作為運動員，我深深感受到睡眠讓身體回復精力的功效。香港的學生既要早起上學，放學後亦經常花長時間去完成功課，因此確保有充足的休息尤其重要。」

請即登入ahs.aia.com/hk/zh/competition參加「AIA健康校園挑戰賽」，優勝學校可獲得最高總值5萬美元（約值39萬港元）的健康活動體驗作為獎勵，截止報名日期為2024年3月8日。

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