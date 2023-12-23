  • 9°C
香港時間 : 20231223日 (週六) 10:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

女士健康︱經期延後現痛經　25歲女兩年來拒求醫　中醫揭壓力大+1習慣所致｜附3款茶飲+按摩預防

保健美顏 09:04 2023/12/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

經期延後現痛經，25歲女兩年來拒求醫，中醫揭壓力大+1習慣所致｜附3款茶飲+按摩預防

本港一名25歲女子突然出現經期延後、痛經不適等症狀，但始終未有求醫，令症狀持續了兩年才求診中醫。據註冊中醫師原穎欣受訪指，患者出現不適的原因主要與壓力大、思慮多」有關，加上一個飲食習慣，導致病情持續。

最新影片：

活得健康啲
健康診症室·外遊篇｜港女遊南美洲吃一種食物致「孖潤腸」　醫生教執6大旅行必備藥物

喜好冷飲　致氣血運行不暢

據註冊中醫師原穎欣向本報分享上述個案指，25歲的患者在兩年前無明顯誘因地出現經期延遲一至兩周不等，且經量減少，約4天淨；有痛經，以熱敷舒緩。另外，患者喜好冷飲，經前容易煩燥，有口乾、神疲體倦、腰酸症狀；惟兩年來未曾求診中西醫。

原醫師判斷，患者痛經成因與「壓力大、思慮多」有關，以致肝鬱氣滯，氣滯則血阻。加上患者喜好冷飲，令身體寒凝加劇，氣血運行不暢。最後，醫師向患者處方「疏肝、理氣、温經」中藥，患者服用中藥後，下月經行已無明顯腹痛；血量增、血塊減，且隨後數月經期亦大致準確。

痛經成因

原醫師藉病例拆解2大痛經成因：

1. 繼發性痛經

  • 即器官可見的實質病變，年紀愈大而突發出現持續性痛經者，應多加留意。
  • 常見成因包括：子宮肌腺瘤、子宮內膜異位、子宮肌瘤、子宮或卵巢的腫瘤、子宮息肉、子宮先天性畸形。需進行婦科檢查排查成因。

2. 原發性痛經

  • 所有婦科檢查未有發現任何實質器官病變者，皆可歸為此類。
  • 現代醫學認為，月經期間子宮內膜會產生前列腺素，以控制子宮平滑肌收縮，以助將經血排出，同時亦控制避免過多經血流失；
  • 若前列腺素濃度過高，子宮肌肉過度收縮，則會引發痛經。

原醫師續指，痛經是一種複雜而受多種因素影響的症狀，目前尚現代醫學尚未完全清楚導致痛經成因機制。而中醫認為，痛經原因與氣滯、血瘀、宮寒、濕熱、氣血不足、肝腎不足等有關。

「痛經與生活習慣有莫大關係，近年港人飲食及穿著習慣，易導致痛經加重。例如經常飲食生冷、常穿著露臍裝、長期受寒衣衫單薄、壓力大、心情低落、多思慮、勞倦、喜食辛辣等。」

治療及預防

至於如何解決痛經問題，原醫師表示治療分為二期：經前需「活血化瘀止痛」，經後則著重「養血補虛」。

而養成良好生活習慣，對改善痛經有莫大幫助。原醫師建議各位女士：

  • 減少生冷飲食
  • 注意保暖，避免穿露臍裝。冬天及長期身處冷氣房需注意保暖，勿穿短裙露出下肢。
  • 適時放鬆
  • 避免過度憂慮
  • 適時休息早睡
  • 減少辛辣

穴位按壓+茶飲舒緩

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：張沛

相關文章

減肥秘訣｜高體脂率或令月經紊亂難受孕　營養師：減脂肪回復準時經期減經痛
12:57 2023/12/01
減肥秘訣｜高體脂率或令月經紊亂難受孕　營養師：減脂肪回復準時經期減經痛
子宮肌瘤｜女子患子宮肌瘤兩度手術仍持續長出　中醫揭常吃1類食品出事
16:24 2023/11/16
子宮肌瘤｜女子患子宮肌瘤兩度手術仍持續長出　中醫揭常吃1類食品出事
【經痛困擾】經痛使唔使求醫？　醫生授4招舒緩揭1種情況恐為器官病變
11:35 2023/10/20
【經痛困擾】經痛使唔使求醫？　醫生授4招舒緩揭1種情況恐為器官病變

你可能感興趣

減肥秘訣｜高體脂率或令月經紊亂難受孕　營養師：減脂肪回復準時經期減經痛
12:57 2023/12/01
減肥秘訣｜高體脂率或令月經紊亂難受孕　營養師：減脂肪回復準時經期減經痛
子宮肌瘤｜女子患子宮肌瘤兩度手術仍持續長出　中醫揭常吃1類食品出事
16:24 2023/11/16
子宮肌瘤｜女子患子宮肌瘤兩度手術仍持續長出　中醫揭常吃1類食品出事
【經痛困擾】經痛使唔使求醫？　醫生授4招舒緩揭1種情況恐為器官病變
11:35 2023/10/20
【經痛困擾】經痛使唔使求醫？　醫生授4招舒緩揭1種情況恐為器官病變
月經 腹痛 按摩 養生 中醫

最高瀏覽

J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛
J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛
【使用偽鈔】女子擬存2張百萬美元紙幣　銀行職員起疑報案揭用偽鈔
【使用偽鈔】女子擬存2張百萬美元紙幣　銀行職員起疑報案揭用偽鈔