女士健康︱經期延後現痛經　25歲女兩年來拒求醫　中醫揭壓力大+1習慣所致｜附3款茶飲+按摩預防

▲ 經期延後現痛經，25歲女兩年來拒求醫，中醫揭壓力大+1習慣所致｜附3款茶飲+按摩預防

本港一名25歲女子突然出現經期延後、痛經不適等症狀，但始終未有求醫，令症狀持續了兩年才求診中醫。據註冊中醫師原穎欣受訪指，患者出現不適的原因主要與壓力大、思慮多」有關，加上一個飲食習慣，導致病情持續。

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喜好冷飲 致氣血運行不暢

據註冊中醫師原穎欣向本報分享上述個案指，25歲的患者在兩年前無明顯誘因地出現經期延遲一至兩周不等，且經量減少，約4天淨；有痛經，以熱敷舒緩。另外，患者喜好冷飲，經前容易煩燥，有口乾、神疲體倦、腰酸症狀；惟兩年來未曾求診中西醫。

原醫師判斷，患者痛經成因與「壓力大、思慮多」有關，以致肝鬱氣滯，氣滯則血阻。加上患者喜好冷飲，令身體寒凝加劇，氣血運行不暢。最後，醫師向患者處方「疏肝、理氣、温經」中藥，患者服用中藥後，下月經行已無明顯腹痛；血量增、血塊減，且隨後數月經期亦大致準確。

痛經成因

原醫師藉病例拆解2大痛經成因：

1. 繼發性痛經

即器官可見的實質病變，年紀愈大而突發出現持續性痛經者，應多加留意。

常見成因包括：子宮肌腺瘤、子宮內膜異位、子宮肌瘤、子宮或卵巢的腫瘤、子宮息肉、子宮先天性畸形。需進行婦科檢查排查成因。

2. 原發性痛經

所有婦科檢查未有發現任何實質器官病變者，皆可歸為此類。

現代醫學認為，月經期間子宮內膜會產生前列腺素，以控制子宮平滑肌收縮，以助將經血排出，同時亦控制避免過多經血流失；

若前列腺素濃度過高，子宮肌肉過度收縮，則會引發痛經。

原醫師續指，痛經是一種複雜而受多種因素影響的症狀，目前尚現代醫學尚未完全清楚導致痛經成因機制。而中醫認為，痛經原因與氣滯、血瘀、宮寒、濕熱、氣血不足、肝腎不足等有關。

「痛經與生活習慣有莫大關係，近年港人飲食及穿著習慣，易導致痛經加重。例如經常飲食生冷、常穿著露臍裝、長期受寒衣衫單薄、壓力大、心情低落、多思慮、勞倦、喜食辛辣等。」

治療及預防

至於如何解決痛經問題，原醫師表示治療分為二期：經前需「活血化瘀止痛」，經後則著重「養血補虛」。

而養成良好生活習慣，對改善痛經有莫大幫助。原醫師建議各位女士：

減少生冷飲食

注意保暖，避免穿露臍裝。冬天及長期身處冷氣房需注意保暖，勿穿短裙露出下肢。

適時放鬆

避免過度憂慮

適時休息早睡

減少辛辣

穴位按壓+茶飲舒緩

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責任編輯：張沛