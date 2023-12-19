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醉鮑魚DIY｜聖誕新年派對零失敗小食　靚太教煮冰鎮微醺醉鮑魚【內附食譜】

話題 10:21 2023/12/19

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

烹飪導師Pat太教自製零失敗派對小食——冰鎮微醺醉鮑魚。

聖誕新年小派對，好友歡聚一堂，少不了美酒佳餚。現代人都不會大吃大喝，注重健康、注重身材，正所謂貴精不貴多，簡單而矜貴的食材，反而更受歡迎。近年時興醉鮑魚，香濃微醺，宴客得體之選。今日請來烹飪導師Pat太，教大家烹調這道特色菜餚——冰鎮微醺醉鮑魚。

今次烹飪導師Pat太選用的，是從街市海鮮檔購得的新鮮南非鮑魚，一斤160元約有10隻，也可購價錢相宜的大連鮑魚，悉隨尊便。Pat太說，試過有學員因怕新鮮鮑魚的黑裙邊有菌、多污垢，因而用牙刷前前後後擦得乾乾淨淨白雪雪，造出來的菜式，肉質口感就變韌了，因為已擦傷了鮑魚的組織。

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那麼如何清洗呢？Pat太說，自己對生活的要求比較腌尖，故此，日常生活都會用還原水機，以強鹼水把存在於食材表面的微生物、污垢清洗乾淨，保存食物鮮味，食得更開心與放心。

強鹼水溶解鮑魚黏潺

「我會先用還原水機pH2.5的水，清洗附着鮑魚表面的微菌，再用強鹼水pH11.5，溶解鮑魚上的黏性物質，洗完後，用之前煲定的熱水，待降溫至80度，將鮑魚放下浸約12分鐘，黏附在鮑魚上的潺、污糟物質，就會好快清走。」Pat太表示，要留意不要將鮑魚浸得太熟。

Pat太指出，鮑魚含有豐富的蛋白質、礦物質（如鈣、碘、鐵、硒等），有助維護甲狀腺功能、預防貧血，更重要是可以美顏，因為礦物質硒能有效激活具抗氧化功能的蛋白酶及蛋白質，有效對抗自由基帶來的傷害。

清洗後的鮑魚十分乾淨，食得開心又放心。（圖片由被訪者提供）

杞子不但可增添美觀，更能有滋陰補腎的功效。至於紹興酒則有暖身驅寒、强筋健骨的作用，Pat太說，她入廚數十年都是選用塔牌，價格便宜，用來烹調醉雞、醉雞翼、醉鴿、醉鴨舌、醉豬手均可。

鮑魚高蛋白質低脂肪

對於時刻要keep住身材的女士而言，鮑魚的脂肪含量極低，每100克的鮑魚，只有0.8克脂肪，在歡樂的節日氣氛下，即使多吃了幾件，也不用擔心節日增磅的後遺症。

Pat太自小喜愛烹飪，不時在旅途中學習各地的特色菜餚，自己也經常自創新穎菜式，與同好分享，現在於觀塘幸福還原水中心及鴨脷洲南區婦女會擔任烹飪班導師。

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醉鮑魚食譜

材料︰新鮮鮑魚10隻、紹興酒300毫升（喜愛酒味濃的，可酌量增添）、上湯300毫升、杞子10餘粒、老抽少許、糖2茶匙、鹽1茶匙、魚露1茶匙

做法︰將上湯煮滾後，收細火，加入老抽、糖、鹽、魚露，熄火後，加入杞子，待涼，倒入紹興酒，將已清洗及浸熟的鮑魚放入，放入雪櫃，大約浸一晚左右，鮑魚便很入味。

記者：葉翠華

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