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升學教育︱石圍角小學年花近百萬增聘外籍教師　為學生度身訂造獨特英文學習進程

升學教育 11:03 2023/12/19

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

郭校長多謝辦學團體的支持，提供更多的資源及支援讓學生學習英語。

香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學今學年起，為全校學生推出全新「個人化英文評量」，包括為入讀小一的學生提供個人英語評估，包括聽、說、讀、寫四方面，了解每一個學生在不同範疇的英文程度，為他們「度身訂造．獨一無二」的英文學習進程。校方更額外調撥資源，增聘至4位外籍英語教師，每年花費接近百萬元，在小一及小二每節英語課，與本地英語教師共同授課，讓學生在課堂進行更多互動活動和不種形式的英語交流，增加他們對英語學習的興趣，把握機會學好英語。

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「個人化英文評量」分三個階段，除小一的入學評估，亦包括在小三安排學生參與劍橋英語考試，以及在五、六年級以人工智能，分析學生的英文學習強弱項，為升中作準備。學校同時為學生提供課後英語支援和日常英語活動，每周多達三百分鐘的全英語時段，希望學生將學習英文成為習慣。

今年新上任的校長郭敏麗為加強學生的英語水平，特別進行一系列的改革措施，她感謝辦學團體圓玄學院的支持，持續投放金錢及資源。而每當英文堂當中，設本地及外籍老師共同授課，照顧學生不同需要，外籍老師負責學生的口語及英文拼音，在遊戲中輕鬆學習英文，而本地老師則著重閱讀或寫作的技巧，兩者合作效果相得益彰。

學生更主動學習英語。

設拔尖及補底課程

郭校長相信每個學生都有語言學習黃金期，學校在學生入學時會作個人英文評估，分類學生的英語強弱，針對性作出相應的拔尖及補底課程，小一和小二著重了解學生的英文程度，外籍老師會以得出的評估成績派發相應的英文故事書給學生閱讀，而小三則會參加劍橋英語考試，測試在兩年英文語境包圍下的成果，並讓學生設立自己的目標。而高年級小五及小六會運用AI人工智能分析學生英文的強弱項及集中教授升中面試技巧，為呈分試爭取高分數，從而進入心儀的中學。

一齊動手做實驗。學校提供

漸見4大成果

郭校長表示已經逐步看見學生的改變及成果，她觀察到學生更有信心地說英語、模仿外籍老師的英語口音，說出標準的流利英語、對學英文興趣增加更喜歡跟外籍老師交流，更會事前備課動手去找資料。而學校因為增聘3名外籍老師得以開辦更多有關英語的課外活動，讓更多學生受惠，而外籍老師也自行研發教材，放上網供學生的課後學習英語，線上和線下的配合下，已漸見成果，校長也很高興措施得到家長的認可及支持，希望家校合作，繼續加強學生的英語水平，讓學生跟世界接軌。

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記者:陳麗薇

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