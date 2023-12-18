新手爸媽︱女性一過35歲試管嬰成功率直線下降　生育專家：男女過35歲都要做檢查

▲ 外國有生育專家就指出，任何35歲以上想要孩子的男女都應做檢查。

俗語講「有仔趁嫩生」，外國有生育專家就指出，任何35歲以上想要孩子的男女都應做檢查，男方需做精子檢查，女方則要考慮接受AMH（抗苗勒激素）血液檢查，以確定夫妻懷孕時機。專家指出，雖然科學和技術可為懷孕提供幫助，但年齡仍然是懷孕的關鍵因素。

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據《紐約郵報》報道，外國生育專家William Ledger指出，AMH血液檢查可讓女性掌握她的卵子儲備，以得知她仍剩下多長時間，才會步入更年期。William表示，一般女性的目標，應是在40歲前完成建立家庭的目標：

大多數人想要2個孩子，夫妻間也許會在35歲或36歲時開始嘗試，然後在37歲時生下第一個孩子。

而想要多少名孩子，William認為實際上應取於何時開始嘗試懷孕，他引述澳洲統計局（ABS）今年10月發布的數據顯示，6成分娩母親年齡在30至39歲之間，其中22.1%媽媽年齡介乎35至39歲。

William表示，在臨床上，他見到越來越多30多歲和40多歲患者，正尋求生育治療。官方數據也顯示，女性生育孩子的時間越來越晚。雖然可依靠試管嬰兒等方式輔助生孕，但女性一旦超過35歲，試管嬰兒成功率也會呈現「直線下降」趨勢。

而不僅是女性，男性的生育能力也會隨著年齡增長而下降。這種情況通常發生在 45歲以後，原因是出於精子質量下降，導致流產率及嬰兒染色體問題也會增加。

28歲美國女子Teniele Spicer年輕時被診斷出「多囊性卵巢症候群」（PCOS），讓她意識到自己需要及早計劃生育：

多囊性卵巢症候群很常見，有些人很易懷孕，但也有些女性根本無法懷孕。我年輕時就開始避孕，但當我停止避孕時，才發現月經沒來。

Teniele及後透過試管嬰兒與人工受孕方式，成功懷孕，目前孕期已達20周。她透露，若不是自己及早診斷出多囊性卵巢症候群，可能會在很久之後，才會計劃生育。

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責任編輯：王明芳