【追討資助】教局資助課後活動餘款未歸還　律政司入稟向兩機構追共594萬

▲ 律政司日前入稟向兩機構追討未使用資助餘款。資料圖片

非政府機構扶苗關注協會有限公司及校聯支援協會有限公司，於2014年向教育局申請資助舉辦中小學課後活動，合共獲批逾2,000萬元資助，教育局其後要求兩間機構歸還未使用的資助不果，律政司日前入稟區域法院及高等法院，向兩機構追討共594萬元資助。

原告律政司司長，答辯人為扶苗關注協會有限公司及校聯支援協會有限公司。

入稟狀指，扶苗關注協會有限公司及校聯支援協會有限公司，分別於2014年向教育局申請校本課後學習及支援計劃，為中小學舉辦課後活動，分別就14個及69個項目獲批約388萬元和1,695萬元資助。

根據合約條款，兩答辯人須依照合約上列明的人手完成計劃，並須退還未使用的資助。教育局於2018年要求兩機構退還未使用的資助不果，律政司現代表教育局入稟向兩答辯人分別追討約114萬元和480萬元資助餘額，兼須支付利息和訟費。

翻查資料，校聯支援協會有限公司董事何顯華，2023年遭廉署控告串謀詐騙等3罪，他否認控罪，案件已於11月開審，將於2024年1月續審。

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記者：陳曉欣