競委會8年入稟多案  涉不同行業  公眾認同助打擊反競爭行為

「我哋唔夾㗎！」近期不斷在電視或電台聽到鄭子誠這句靚聲對白，原來是競爭事務委員會（下稱競委會）宣傳打擊合謀定價，「唔夾㗎」實為「唔夾價」。除了宣傳，競委會過去一年還頻頻出手，就不同的反競爭行為雷厲執法，除了合謀定價，還有圍標及瓜分市場等。

競委會連番出手執法

入稟起訴地產代理商涉合謀定價、調查兩個大型外賣平台並處理它們建議的承諾、調查香港仔魚市場及殯儀業等等，競委會過去一年連番執法，遍及多個不同行業。小至買外賣，大至買樓，都可能潛藏反競爭行為。

《競爭條例》於2015年年底全面生效，至今八年，截至今年10月，競委會已就260宗個案展開評估及調查。另外，該會已就15宗案件入禀，涉及48間業務實體及24名個別人士，在法庭已審理並頒下罰則的六宗案件中，競委會均獲得勝訴，答辯人須支付罰款及訟費，部分人士則被取消董事資格。

競委會亦在五宗案件中，採用了非訴訟方式處理，包括發出違章通知書及接受有關公司作出承諾，迅速解決及糾正了案情較輕的競爭事宜。

▲ ​​​​​​​競委會早前突擊訪查新界（沙田）法醫學大樓。

市民、企業認知度高

競委會的工作獲得市民認同，今年10月至11月期間，該會委託獨立研究公司進行了「競爭法認知及意見調查」，訪問一千名市民及六百間企業。結果顯示，有68%成受訪市民及81%企業，曾聽過競委會處理的案件。另外，分別有超過7成市民及企業都同意，競委會有助打擊香港的反競爭行為。

而作為消費者，有約72%成市民認為《條例》實施與自己有密切關係。受訪企業中，更有75%認同競爭法的實施可以確保業內公平競爭，與其業務有直接關聯。

不過，只有36%成企業曾於過去一年討論有關遵守競爭法的問題，亦只有33%企業有制定競爭法的合規計劃或資料，若只計算中小企，有關比率只有不足24%。

▲ 競委會行政總裁畢仲明對調查部分結果感到鼓舞，未來會加強推動對中小企的競爭合規工作。

未來加強推動中小企制定合規計劃

競委會行政總裁畢仲明對調查部分結果感到鼓舞，認為能反映出大部分市民及企業認同《條例》帶來的正面作用。不過，企業對競爭合規工作的重視程度，仍有不少進步空間，展望未來會加強推動企業，特別是有關中小企的競爭合規工作。

▲ 競委會不時推出具創意及多元化的倡導活動，例如去年便推出以真實個案改編的電視實況劇。

除了獲得市民認同，競委會的工作在國際上亦備受認可，其中在倡導工作方面，該會推出具創意的宣傳活動計劃，過往亦獲獎無數，包括連續三年在世界銀行集團及國際競爭規管網絡合辦的競爭倡議比賽中獲取佳績。

▲ 競委會於今年2月底向全港中學推出教育活動，學界反應熱烈。

教育工作方面，外國競爭法機構的活動一般只針對大專生，競委會則更具前贍性，以簡易生動的方式，推出不同教育活動，對象更包括高中學生，希望及早加深年青人對競爭法的認識，為日後投身職場或創業作好準備。

《競爭條例》全面生效八周年，各界均期望競委會繼續堅守崗位，打擊市場上的反競爭行為，維護香港的競爭環境。

(特約)