【慎防 HER2 陽性乳癌腦轉移 新一代治療現曙光】

乳癌在香港女性癌症中長居榜首,其中 HER2 陽性乳癌屬於相對較惡的乳癌,佔本港乳癌個案約 20%。1,2 HER2 陽性乳癌有較高的機會復發及轉移3,病情來勢洶洶,但隨著現今醫學技術不斷進步,相關治療亦出現新曙光;臨床腫瘤科專科醫生更以病例實證,即使患者復發或出現腦轉移,透過新一代治療,依然有機會令癌腫瘤消除。

治癒率大幅提高 籲患者積極面對治療

臨床腫瘤科專科醫生張寬耀醫生表示,HER2 陽性乳癌一向惡性度較高,而且生長速度較快,通常是患者自己觸摸到、或醫生於身體檢查已觸摸到乳房有腫塊,發現患者乳房皮膚出現凹陷、變紅、變厚,出現鱗片狀變化;亦見過情況更嚴重的,出現腋下淋巴腫脹、有硬塊或淋巴結脹大,表皮潰爛等。4-7 HER2 陽性乳癌患者亦較容易復發及擴散,當中以腦轉移風險為高。3 張醫生指,早年曾有患者接受單標靶治療 HER2 陽性乳癌,痊癒 4 年後出現肝轉移,遂建議一同檢查腦部,卻被患者婉拒;治療 9 個月後患者肝轉移腫瘤已萎縮,卻透過檢查發現一如張醫生所料,出現腦部轉移,幸患者終接受醫生建議,及早檢查腦轉移風險。HER2 陽性乳癌有較高腦轉移風險,而腦轉移初期未必有任何徵狀,故此張醫生特別叮囑乳癌復發的患者切勿諱疾忌醫,應及早檢查腦部,如發現腦轉移亦能及早醫治。

醫學日漸進步 治療效果顯著

「自從標靶藥物面世後,能有效治療及控制癌症,HER2 陽性乳癌早期患者的治癒率,已跟一般乳癌患者沒太大分別,7年約 93%、10 年約 70-75%,即使患者已是第三期,治癒率也跟一般乳癌一樣,整體治癒率高達 80-85%。」8 張醫生透露,乳癌治療包括:外科手術、放射治療(電療)、化學治療(化療)、荷爾蒙治療、標靶治療,與免疫治療;9 醫生會根據乳癌的分期、腫瘤大小、患者的健康狀況及意願作考慮,從而決定採用怎樣的治療方案;9 如 HER2 陽性乳癌患者已出現腦轉移,則視乎症狀的輕重,去決定治療方案:「如患者的症狀已很嚴重,半邊身無力、出現嚴重頭痛、嚴重水腫、就要作出相應治療,某些情況如嚴重水腫,已經將腦部壓至一邊,就必須以外科手術治療,紓緩腦內壓力;患者亦有機會需要進行放射治療,或可使用口服標靶藥物,加上化學治療與注射標靶藥物治療。」10

取替傳統藥物 新一代治療成患者佳音

張寬耀醫生指出,腦部的血腦屏障為先天保護機制,不僅細菌、病原體、毒性物質無法進入,而傳統標靶藥物屬大分子量,藥物特性令其無法通過血腦屏障,消滅腦部的癌細胞,因此難以達到控制及治療腦轉移的效果;11-13 隨著醫學不斷進步,醫學界研發出小分子口服標靶藥,能突破血腦屏障到達腦部,減低腦轉移風險。14 而新一代治療 HER2 的口服小分子標靶藥物,配合注射標靶治療及化療藥物,不單對治療HER2 陽性乳癌腦轉移甚有療效,臨床研究亦指出,其針對穩定性腦轉移和活動性腦轉移,均有顯著效果。14

復發腦轉移具風險 小分子標靶藥解窘境

此外,張醫生亦強調恆常檢查的重要性,如家族有成員曾患乳癌的女士,應定期到婦科、外科或普通科作臨床檢查,有需要亦可進行磁力共振檢查;15 美國婦產科學會 The American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG),建議女性從 40 歲起接受乳腺造影檢查,如有乳房硬塊也能及早發現。16

提高自我撿查意識 配合生活習慣防患未然

談到如何預防早期 HER2 陽性乳癌及防止病情惡化,張醫生指健康生活最重要。

● 保持健康體重:肥胖是乳癌高危因素之一,因此要避免過重,身體質量指數(BMI) 應維持少於 23。17,18 如體重超標,可先透過飲食調整,再維持運動習慣。

● 注意健康飲食:多吃水果、蔬菜和其他植物性食物如全穀類和豆類。19 地中海飲食主要側重於植物性食物,如水果、蔬菜、全穀物、豆類和堅果,並輔以特級初榨橄欖油和混合堅果,可減少女性患乳腺癌的風險。20,21 少選擇高熱量食物如精製糖和動物脂肪,減少食用紅肉,均可減低風險。19,22,23



● 規律運動:運動可促進血液循環、淋巴排毒、紓壓、控制體重,這些好處都有效幫助預防癌症;23-25 研究顯示,即使每天只進行 30 分鐘的運動,對健康已有莫大裨益。如有需要,可分為三次,每次運動進行 10 分鐘。26 情況許可的話,每周至少進行 150 分鐘中等強度帶氧運動(如急步行、在平地或微斜的道路踏單車、乒乓球和排球等),或每周至少 75 分鐘的劇烈帶氧運動(如競走、緩步跑或跑步、登高、健身操等)。27,28



● 戒煙戒酒:吸煙可引致多種癌症。29 電子煙同樣含尼古丁,致癌風險與吸食煙草無異。30 另外,世界衛生組織的國際癌症研究機構將酒精列為第一類致癌物質,與煙草同一類別。31,32 即攝取酒精及煙草愈多,患乳癌的風險愈高。

