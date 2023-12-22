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愛情重傷 | 公務員存款百萬仍遭女友父母嫌棄　被逼分手懷疑人生︰我還會遇真愛嗎？

休閒消費 13:41 2023/12/22

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愛情本來是兩個人的事，不過，若未能得到雙方家長的認同，也可能成為情侶最終分手的導火線。近日有一位位職公務員的網民在社交討論區呻爆，因為被女友的父母嫌棄，最終與女友忍痛分手，他更懷疑人生，自己還會再遇到真愛嗎？

該網民在論壇《Dcard》以「當公務員被女友爸媽嫌棄」為題發文，他自爆是一名年薪百萬元（新台幣.約25萬港元）的公務員，最近與拍拖5年的女友分手，原因是女方父母嫌他是公務員沒出色，不放心把女兒給他。

他表示，自己沒房產只有一輛代步車及存款︰「我是公務員，有個交往五年論及婚嫁的女友。我們在上周分手了。我先自我介紹，我23歲進入公部門，文職工作現年35歲，也是部門主管，整年薪資待遇大概一百萬初(約25萬港元)。身高176cm體重72KG，存款近650萬新台幣(約160萬港元)，無房產一台國產車，一點存股跟小投資。」他指家中長輩也曾是公務員，爸媽有價值3,000萬(約746萬港元)的房子。

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協議和平分手

至於他的女友，今年29歲，年薪65萬(約港幣16萬)，卻遭女方的父母嫌棄︰「她爸媽說公務員沒發展性，養不起一個家，薪水一輩子固定領不了多少，她女兒適合更好的不放心託付給我。她爸媽對我也都避而不見，私底下直接叫我（那個沒用的）又來找你喔。所以最後我們就協議分手了，兩方不適合就和平分手，通訊方式也都彼此封鎖了。」

男子遭女友父母嫌棄最終分手收場。(示意圖)

網民慨嘆自己盡力做好，仍得不到女方家長的認同︰

談了5年的感情（認識7年），敵不過對方家人的想法。曾經陪她走過台灣各個地方，一起逛過婚紗店、遊樂園、出國玩，六點下班馬上陪著她吃晚餐。我也會買東西孝順她爸媽，還是得不到對方家人的認同。

難忘分手揪心

他形容與女友分手那天大家都哭得很慘，擁抱的最後一晚，也到了台東看海，互相祝福後便封鎖對方。由於感情重創，他變得懷疑人生︰

感情也快麻木了，五年感情敵不過對方家庭，我還有機會遇到未來那個愛我、疼我、願意跟我走一輩子的女生嗎？只能笑著看待吧。

貼文引起網民熱議，有些人戥他不值，「你的條件很棒欸，希望我未來也能成為你這種公務員」、「他爸媽也不看看自己做什麼工作還敢嫌棄你是公務員，我看是想靠女兒嫁個富二代一夜致富吧！」，但大家都認為他女友太愚孝，未能堅守自己的愛情，「這女方家很有問題。而且女生長這麼大了，竟然坦不住她爸媽」、「與其怪女友爸媽，不如怪女友自己沒擔當吧」及「說穿了。只是不夠愛」。

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