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聖誕節挑戰：#HappyXmasBallChallenge 呼籲關注焦慮問題

育兒資訊 09:00 2023/12/21

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

最近，在Instagram的限時動態上突然出現了一個名為「#HappyXmasBallChallenge」的挑戰，許多KOL紛紛加入其中，上載畫上笑臉的聖誕波於限時動態上，標記其他人接受挑戰，難道為了抄熱聖誕氣氛? 原來這個挑戰不僅為了增添聖誕節的氛圍，更重要的是提醒我們關注焦慮問題並尋找快樂的方法。

這個「#HappyXmasBallChallenge」的玩法很簡單，挑戰者只需在聖誕波上繪上笑臉，並在照片中加上相關hashtag，然後分享到個人的Instagram限時動態上，並標記兩位朋友便完成。通過這個挑戰，聯合發起人 ─ 暉致香港及香港經濟日報希望能將節日快樂氣氛傳播開去的同時，提醒大家關注自己及身邊人的情緒問題，並尋找成為Happy Guy的方法。每個人完成這項挑戰出Post後，香港經濟日報更會捐贈$10予心晴行動慈善基金，用以幫助焦慮症的患者，很有意義。

聖誕節你有多快樂？

儘管聖誕節是一個讓人期待和開心的節日，但並非每個人都能毫無壓力地享受其中。對部分人來說，聖誕節或許會帶來焦慮和壓力，事關趕及年尾完成的工作重擔、一個接一個的聖誕聚會及派對，以及挑選聖誕禮物帶來的壓力等等，都會引發焦慮情緒，並導致身體不適，例如頭痛、失眠、心悸等。有些人甚至誤以為這些身體警號與心臟問題有關，進一步加劇焦慮情緒。而你又會否是其中一份子而不自知呢？試試點擊這裡https://www.surveycake.com/s/DZQrY，回答連結內10條簡單的問題，看看自己有多快樂。

如果你得到的結果是一個名副其實的快樂人，真的要恭喜你！因為你本身對生活已經充滿動力，節日只是將你的快樂情緒推高。不過，如果你得到的結果是欠缺快樂感受的話，或許因為過分認真的性格，你難以被節日開心氣氛所感染，需要正視問題。

正視問題 重拾快樂感受

事實上，焦慮症是一種非常常見的都市精神健康問題。許多人在面對壓力和不確定性時，往往感到不安和擔憂。這種情況可能導致易怒、疲倦、注意力不集中、肌肉緊繃等症狀，並對日常生活和幸福感造成負面影響。如果我們不正視及處理這種焦慮問題，長遠來說更有機會增加罹患其他精神和身體疾病的風險，問題絕不能忽視。

現在，趁著聖誕節的來臨，讓我們一起正視焦慮問題，透過參加這個#HappyXmasBallChallenge，將快樂感受傳揚開去的同時，提醒自己及身邊人關注自己的情緒狀態，並尋求專業人士的協助和支持，成為一個Happy Guy！

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