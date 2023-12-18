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廿四節氣｜冬至6大禁忌+8大習俗　捱夜影響來年運勢呢個鐘數後不宜外出

家事百科 19:22 2023/12/18

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命理師分享冬至6大禁忌及8大習俗。

本周五（22日）是廿四節氣中的冬至，台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師指出，古人認為冬至之後，白天變長、夜晚則變短，有陽氣初始的狀態，所以在古代，冬至比過年還重要。他列出冬至的6個禁忌及8個習俗，做錯恐怕會影響來年運程。

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冬至6大禁忌

1.不可以行房

冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，易傷到元神。

2.晚上避免旅遊外出

《周禮春官神仕》中提到，「以冬日至，致天神人鬼」，古代人視冬至為鬼節，故建議晚上9時後不要外出，若要外出可攜帶鹽巴。

3.媳婦不應回娘家。

冬至氣溫低寒，倘若媳婦回娘家路途遙遠，在途中萬一感冒生病，回家後或會傳染給公婆，在冬天生病會更加嚴重。

4.不宜熬夜晚睡

冬至相當寒冷，太晚入睡容易令陽氣下降，陰氣旺盛，導致氣場欠佳，加上冬至有小過年的意思，如冬至當日陰氣旺盛，會影響來年運途。

5.吃湯圓要雙數

冬至吃湯圓一定要雙數，不可以單數，因為單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲、添福。

6.忌逞兇鬥狠

冬至為節氣變化之日，情人、朋友外出不宜吵架動怒，以免氣場轉換，壞了磁場。

冬至8大習俗

1.祭拜神明

冬至大多會在白天祭拜神明、祖先、地主，其因是為了感謝神靈過去一年的辛苦護持，祈盼來年再多加幫忙保佑。

供品：

  • 三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯。

紙錢：

  • 拜神明使用刈金、壽金、地公金。
  • 拜祖先使用刈金或銀紙都可以。

2.吃湯圓

冬至吃湯圓代表圓滿如意，單身者可旺桃花，想要求財者會出現財富圓滿如意，人際上也會人事滿滿，家庭上也會幸福美滿，建議紅白湯圓一起吃，可以陰陽調合旺5年。

另外民間有吃了「湯圓大一歲」之說，因此讓小孩吃湯圓，有添歲的意思。

3.吃水餃

冬至吃水餃可以旺財富，因為餃子象徵財寶，吃下後能令財氣飽滿，招財進寶。

4.吃豬腳麵線

冬至吃豬腳麵線能去穢氣煞氣，還能延壽破除太歲卡關，尤其今年屬虎、猴、蛇、豬運勢較差，特別要吃。

5.吃年糕

冬至後代表陽氣的開始，也象徵新的氣息，因此吃年糕也代表新一年開始。

6.冬至送鞋

在古代，冬至當日晚輩會買鞋子送給舅舅與姑姑，演變到現今，舅舅與姑姑送鞋給外甥、侄兒，代表幫晚輩添衣如同添歲。

7.冬至進補

冬至黑夜較長也較冷，因此適合進補，古人會在這一天燉羊肉或煮麻油雞湯來喝。

8.吃餛飩

南宋時民間有「冬至餛飩夏至麵」的俗諺。代表冬至為白天較短夜較長，隔天恢復正常白天長夜晚短，有混沌初開的意謂，如同盤古開天闢地祝賀大地初始，也代表惡運結束，好運將來。

內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

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責任編輯：王明芳

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