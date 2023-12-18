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MIRROR成軍5周年　宣布明年舉行世界巡迴演唱會

娛樂 19:11 2023/12/18

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

MIRROR宣布舉行巡迴演出《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》。

MIRROR成軍5年，宣布即將於2024年舉行MIRROR首個世界巡迴演出《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》，以香港為首站出發。

為隆重其事，MIRROR一眾成員姜濤、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）在今日（12月18日）全員出席記者會，向傳媒朋友及廣大樂迷親身公布更多巡迴演出的詳情。 

MIRROR演唱會丨MIRROR首個巡唱明年展開　首站香港明年開16場

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舉行9站巡迴演出

2024年上半年，MIRROR將走訪多個地方，踏足亞洲、歐洲及北美洲，舉行共9站《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》巡迴演出。

而持有有效2024 MIRO會籍的人士，更有機會優先訂購MIRROR巡迴演出門票，各站巡迴演出的相關消息將會於稍後公布。

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》

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